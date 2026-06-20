今回は、社内不倫をする女性が、不倫相手の妻の言葉に心がざわついた話を紹介します。

「夫と結婚したいならどうぞ」

「会社の既婚の先輩と不倫している私。先輩はなかなか奥さんと別れてくれませんでしたが、この前ようやく奥さんとの離婚と私との結婚を決めてくれたんです。

そんなある日、先輩の奥さんに呼ばれ、カフェでお茶することに。ちなみに先輩の奥さんと私は勤務先が一緒なので、知り合いです。そして、『あなた、夫と不倫してるわよね。夫と結婚したいならどうぞ。私たち離婚しますから』と、驚くほど冷静に言われました。

奥さんは私たちの不倫にとっくの前に気づいていたようでした。『幸せになれるといいわね。無理でしょうけど……』とも言われたんですが、心がざわつきました。一体どういう意味なのかと思ったからです」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 妻にとって、夫は厄介な存在で、むしろ離婚できてよかったとでも思っているのかもしれません。でもその理由が気になりますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。