電音部シンオオクボエリア「Bellemule」3rdワンマンライブで新曲初披露！NEWアルバムリリース＆新衣装プロジェクトを発表!!

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音楽原作キャラクタープロジェクト『電音部』のシンオオクボエリア「Bellemule」（ベルミュール、プロデュース：ILCA）が、5月17日（日）に約1年ぶりとなるワンマンライブを開催。新曲「ヴィヴィアン」を初披露し、アンコール含め全15曲のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に包んだ。

Bellemuleは、Lico（リコ）／中村花音、Ai（アイ）／谷真理佳、Yuna（ユナ）／杉本希花の3人からなる、電音部シンオオクボエリアのアーティスト＆キャラクタープロジェクトです。

17日は13時から同会場でBellemule主催イベント「BEST FRIENDS JAM vol.2」（以下、BFJ2）を開催。OKINI☆PARTY’S、中野電脳とともに、それぞれの楽曲のみならず、お互いのカバーやシャッフルユニットなど、終始大きな盛り上がりを見せた。

夜公演はいよいよ約1年ぶりとなるワンマンライブ。「Girls In」のクールなダンス・パフォーマンスから6曲続けて披露し、会場の熱量を一気に引き上げます。アメリカ、オーストラリアのチャートを賑わせたヒット・チューン「ココ・シャネル」では“ココ・シャネル！”のコールでフロアは大きな一体感に包まれた。

続けて流れた新曲「ヴィヴィアン」のファッショナルブルなイントロに、どよめきと歓声が上がる。新曲初披露への熱い反応に、パフォーマンス直後の谷真理佳と杉本希花が思わず涙ぐみ、中村花音から「しゃべる前にお前らが泣いてどーする？笑」とツッコミも。杉本は「今日ここで発表したくていろんな人が協力してくれて嬉しいです」と喜び、谷は「新曲をこうして披露できたのは応援してくれる皆様のおかげです。ありがとうございます」と感謝を伝えた。

さらに、「レインボー・グラデーション」、クラップで一体となれる「D.O.O.D.」に続き、「unitone」をしっとりと歌い上げ、本編を締めくくります。アンコールでは新曲「ヴィヴィアン」を含むNEWアルバムのリリースと、杉本がプロデュースする新衣装製作を発表。会場の興奮がさめやらぬうちに、11月の4thワンマンライブ開催決定をサプライズ発表。メンバー3人ともが言葉にできないほどに感極まり、会場は祝福のムードに。新曲の発表は昨年3月のミニアルバムリリース以来。一気に活動が発表され、まさにライブタイトルどおり『Re: Bellemule』として再始動する。今後のBellemuleに乞うご期待！

※1：“エリアチェーン”は電音部プロジェクトがNEXT VISIONとして推進する、DAO型の新たなIPの在り方です。製作委員会やライセンスアウトとは異なり、様々なパートナー企業が独自のエリアを創出、権利を保有します。電音部プロジェクトからは独立したプロデュース及び運営を行うことで、世界を共に拡張していく制度です。

＜杉本希花 コメント＞

今日は「BFJ2」から3rdワンマンライブというすごい怒涛の１日のなか、皆さんが来てくれたことも本当に嬉しいし、Bellemuleが新しくまた進むよってことをみんなの前で発表できたことも本当に嬉しくて。今後ももっともっと私たちは頑張っていくので、皆さんついてきてください。今日はありがとうございました！

＜谷真理佳 コメント＞

本当にこの景色を見れたことが夢のようで、すごく嬉しいです。

やっと皆さんに新曲がお届けでき、そしてたくさんの今年の目標とBellemuleの活動を発表できました。

何より次のワンマンライブについては本当に知らなかったので、さすがに感情を抑えることはできなかったです…。

私たちはまだまだ前に進んでいきますので、一緒にこれからも夢を見ていきましょう。

今後のBellemuleのことをよろしくお願いします！

＜中村花音 コメント＞

今日は「BSJ2」と3rdワンマンライブにお越しいただき、ありがとうございました。関わってくださった皆様への感謝の気持ちに溢れ、言葉になりません。新曲の制作や振り付け、プロデューサーさんたちもいっぱい私たちのために頑張ってくれて本当にありがとうございます。そして来てくださった皆さんもありがとうございます。「ヴィヴィアン」を発表した後に「ありがとう」っていっぱい言ってくれて、「ありがとうって言ってくれてありがとう」だと思いました。これからもよろしくお願いします！

Bellemule 3rd Oneman Live『Re: Bellemule』

2026年5月17日（日） 開場 18:15 / 開場 18:45

会場：代官山SPACE ODD

出演：Bellemule

＜Set List＞

M1. Girls In

M2. NDA

M3. Mirror Mirror

M4. Who am I

M5. Falling Star

M6. Badbye Goodbye

M7. Daring

M8. ココ・シャネル

M9. ヴィヴィアン

M10. レインボー・グラデーション

M11. D.O.O.D.

M12. unitone

En1. Sparkle

En2. ヴィヴィアン

EN3. ココ・シャネル（My New Gear Remix）

BEST FRIENDS JAM vol.2

2026年5月17日（日） 開場 12:30 / 開場 13:00

会場：代官山SPACE ODD

出演：Bellemule、OKINI☆PARTY’S、中野電脳

＜Set List＞

出演 / TITLE

M1. Bellemule / Girls In

M2. Bellemule / NDA

M3. OKINI☆PARTY’S / シンサイBUDDY!!!

M4. 中野電脳 / WARNING IN THE GAME

M5. OKINI☆PARTY’S / オオキニ☆ぱーりーなぃと

M6. Bellemule / DOOD

M7. 中野電脳 / 電脳突破

M8. OKINI☆PARTY’S / ええやんかいさっ！

M9. Bellemule / Daring

M10. 中野電脳 / そーれそれそれそいそいや（中野電脳ver）

M11. 中野電脳 / アホちゃうもん（OKINI☆PARTY’S）

M12. Bellemule / 人生ゲーム（中野電脳）

M13. OKINI☆PARTY’S / レインボー・グラデーション（Bellemule）

M14. Bellemule / WestSide Phenomenon（OKINI☆PARTY’S）

M15. 中野電脳 / Mirror Mirror（Bellemule）

M16. OKINI☆PARTY’S / マジカルぴっとんムゲンパワー！！（中野電脳）

M17. 中村花音＆POCHI＆Mone / 電脳ロリポップ（ハラジュクエリア）

M18. 杉本希花＆由莉子＆Lico / AGARE（カブキエリア）

M19. 谷真理佳＆ようなぴ＆Noa / Favorite Days（アキバエリア）

M20. 全員 / シャイニングライト（シブヤエリア）

M21. 全員 / Swing along（アザブエリア）

M22. 全員 / ウルトラリズム（ハラジュクエリア）

En1. 全員＋中野電脳 / 青雲リフレイン

En2. 全員＋Bellemule / ココ・シャネル

En3. 全員＋OKINI☆PARTY’S / 超次元ベンチャー

●ライブ情報

Bellemule 4th Oneman Live

2026年11月15日（日）

会場：表参道 GROUND

出演：Bellemule

＊詳細は後日発表

＜Bellemule（読み：ベルミュール）プロフィール＞

Bellemule（ベルミュール、略称ベルミュ)は、Lico（リコ）／中村花音、Ai（アイ）／谷真理佳、Yuna（ユナ）／杉本希花の3人からなる、電音部シンオオクボエリアのアーティスト＆キャラクタープロジェクト。プロジェクトテーマは「ありのままでこそ美しい」。グループ名のBellemuleはフランス語で「素敵な靴」を意味し、「素敵な靴は、あなたを素敵な場所へ連れて行ってくれる」という言い伝えに由来している。それは、彼女たち自身が歩むステージの先で、そして彼女たちの音楽に触れる人々が、それぞれの“素敵な場所”へとたどり着けるように、という願いの表れでもある。2023年4月22日、Zepp DiverCityで開催された「Cue! You! In! 〜D4DJ vs 電音部〜」にてデビュー。「ありのままの美しさ」をストレートに描いた3rdシングル「ココ・シャネル」は、iTunes Storeアメリカのアニメトップソングで4位にチャートイン、続いてオーストラリアでは同チャート1位を獲得した。K-POPとガールクラッシュをルーツに持つエッジの効いたサウンド、そしてパワフルなダンスパフォーマンスを武器に、ネット空間からライブステージまで、国境や媒体を越えて活動を続けている。

©ILCA,Inc.

関連リンク

Bellemule Official X

https://x.com/_Bellemule