APTX4869カレーに閻魔大王ラーメン。劇場版公開記念『名探偵コナンカフェ』の後期メニューが発表

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が2026年4月10日に公開され、大ヒット上映中だ。その公開を記念して、『名探偵コナンカフェ』が2026年4月10日から全国6都市8会場にて好評展開中。5月20日から切り替わる後期メニューが発表された。

※すべて価格は税込み

早くも興収100億円超え！ 4作連続は邦画史上初

漫画『名探偵コナン』は1994年から『週刊少年サンデー』にて連載されている大人気作品。1997年からは毎年劇場版が公開され、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は29作目となる。公開から27日で興行収入は108億円を突破したと報道された。興収100億円超は4作連続となり、邦画史上初の快挙。

あらすじは、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」に向かうコナンたちの前に突如、暴走する謎の黒いバイクが現れる。フェス会場でお披露目された最新の白バイ「エンジェル」に似ていることから、黒いエンジェル「ルシファー」と名付けられ、追跡捜査が行われることに。神奈川県警交通機動隊の萩原千速をキーパーソンに、「ルシファー」の謎に迫る。ゲスト声優には俳優の横浜流星と畑芽育を迎えた。

閻魔大王ラーメンが帰ってきた！ 犯人に一撃を加えるパフェも

『名探偵コナンカフェ』の後期メニューは、『名探偵コナン』の世界観をより深く味わえるラインナップとなっている。アニメにも登場したAPTX（アポトキシン）4869や、「マジで死ぬほどヤバイラーメン小倉」の閻魔大王ラーメン、重悟の好物であるパンケーキ、犯人をモチーフにしたパフェ、コナンカフェお馴染みの蝶ネクタイ型変声機クリームソーダなど、味はもちろん見た目にもこだわった、フォトジェニックなメニューを展開。早速見ていこう。

APTX（アポトキシン）4869カレー〜命じられた薬〜 1890円

APTX（アポトキシン）4869カレー〜命じられた薬〜 1890円

「どう…？驚いた？」ド迫力なAPTX（アポトキシン）4869にカレーをかけて召し上がれ。シェアするのもおすすめ。

マジで死ぬほどヤバイラーメン小倉の閻魔大王ラーメン 1390円

マジで死ぬほどヤバイラーメン小倉の閻魔大王ラーメン 1390円

閻魔大王ラーメンが“2026 ver.”で帰ってきた！ コナンたちも大好きな“マジで死ぬほどヤバイ”閻魔大王ラーメンをご賞味あれ。

千速と重悟のティラミスパンケーキ 1690円

千速と重悟のティラミスパンケーキ 1690円

重悟の好物のパンケーキに、白い羽で千速の颯爽とした走りを表現。エスプレッソをかけてティラミス風に。

“犯人”はすぐそこに！？パフェ〜凶器を添えて〜 1690円

“犯人”はすぐそこに！？パフェ〜凶器を添えて〜 1690円

犯人がこちらを見つめるパフェ。付属の凶器で一撃を与えてみると…？ チョコとベリーの味わいに、あなたもきっと虜になる。どんな凶器が来るかはお楽しみに！ ※凶器は持ち帰り不可

江戸川コナンの蝶ネクタイ型変声機クリームソーダ 1090円

江戸川コナンの蝶ネクタイ型変声機クリームソーダ 1090円

コナンカフェでお馴染みの「蝶ネクタイ型変声機クリームソーダ」が今年も登場！

劇場版公開記念メニューにも新作！ 出てくるキャラをイメージしたパスタ

さらに、劇場版公開記念メニューvol.2として、登場キャラたちをイメージしたパスタ3種類が5月29日から6月21日まで提供される。続くvol.3の詳細は6月上旬に公開予定なのでお楽しみに。

江戸川コナン＆世良真純のミントジェノベーゼパスタ 1890円

江戸川コナン＆世良真純のミントジェノベーゼパスタ 1890円

江戸川コナンと世良真純をイメージした、サルシッチャの入ったミントジェノベーゼパスタ。お好みで青いチーズスナックと一緒に召し上がれ。

松田陣平のなすのアラビアータパスタ 1890円

松田陣平のなすのアラビアータパスタ 1890円

松田陣平をイメージした、ナスのミルフィーユがのったピリ辛アラビアータパスタ。

萩原研二のバジルクリームパスタ 1890円

萩原研二のバジルクリームパスタ 1890円

萩原研二をイメージした、ジャガイモやベーコンの入ったバジルクリームパスタ。

風の女神ドリンク――旋風を、巻き起こせ―― 1190円

風の女神ドリンク――旋風を、巻き起こせ―― 1190円

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のメインビジュアルをイメージした、ラムネ風味のグレープフルーツドリンク。ヨーグルトホイップクリームを混ぜて召し上がれ。

また、後期の5月20日から、カフェで販売されるグッズにアクリルチャームとぬいぐるみが新たに加わる。

アクリルチャーム（ランダム7種） 990円 ※後期：5月20日販売開始

ぬいぐるみ 3850円 ※後期：5月20日販売開始

さらに、BOX cafe&spaceのキュープラザ原宿店とKITTE大阪1号店にて、6月11日から追加開催が決定。この2店舗では、他店舗では期間限定でしか味わえない劇場版公開記念メニューを通期で楽しむことができ、店内には劇場版作品を観た人がより一層映画の余韻を楽しむことができる装飾が施されている。各店舗で取り扱いメニューや期間が異なるので、詳しくは公式サイトをチェック！

【画像】『名探偵コナンカフェ』の後期メニューが発表！ 犯人に凶器で一撃を与えてから食べるパフェとは（2枚）