色々な十字架が、両A面シングル「魚〜ホットドッグ〜/ミル〜猩々紅冠鳥〜」を本日リリースした。

初のシングル発売となる今作は、お茶の間にヴィジュアル系が浸透していった時代を彷彿とさせるアンサンブルと爽やかなメロディが話題を呼んでいる「魚〜ホットドッグ〜」と、4月30日に東京・LINE CUBE SHIBUYAにて開催された＜5th ONE-MAN SHOW＞にて初披露となった「ミル〜猩々紅冠鳥〜」が収録されている。また、各種配信サイトでの配信も開始された。

さらに初回限定盤には、2025年12月20日に東京カルチャーカルチャーにて行われたバンド初のクリスマスディナーショー＜Kurisu Special Ban-Meshi Show 〜光すぎる聖夜を〜＞のライブ映像を収録した特典DVDが付属している。

◾️シングルCD「魚〜ホットドッグ〜/ミル〜猩々紅冠鳥〜」

2026年5月20日（水）リリース

購入：https://kanaritanbi.lnk.to/sakana 初回限定盤 配信「ミル〜猩々紅冠鳥〜」 配信「魚〜ホットドッグ〜」 ▼配信「ミル〜猩々紅冠鳥〜」

URL：https://ssfuga.lnk.to/fishmiru ▼配信「魚〜ホットドッグ〜」

配信：https://ssfuga.lnk.to/fishhotdog 〈初回限定盤〉

価格：\3,500（税込）

品番：GEKR-1005 POS：4943566314746

▼CD収録曲

1.魚〜ホットドッグ〜

2.ミル〜猩々紅冠鳥〜

3.魚〜ホットドッグ〜 （オリジナルガラオケ）

4.ミル〜猩々紅冠鳥〜（オリジナルガラオケ）

▼DVD収録内容

“Kurisu Special Ban-Meshi Show 〜光すぎる聖夜を〜” 鳥が厳選しし映像集

OP.ディナーショーの様子

1.魚〜ホットドッグ〜

2.グローリー・デイズ[渋谷系ver]

3.第13セクターの子供達へ[レゲエver]

4.夢の甲子園

5.スイミーはそういうことではないです 〈通常盤 魚〜ホットドッグ〜 ver.〉

価格：\1,500（税込）

品番：GEKR-1006 POS：4943566314753

▼CD収録曲

1.魚〜ホットドッグ〜

2.ミル〜猩々紅冠鳥〜

3.魚〜ホットドッグ〜 （オリジナルガラオケ）

4.ミル〜猩々紅冠鳥〜 （オリジナルガラオケ） 〈通常盤 ミル〜猩々紅冠鳥〜 ver.〉

価格：\1,500（税込）

品番：GEKR-1007 POS：4943566314760

▼CD収録曲

1.ミル〜猩々紅冠鳥〜

2.魚〜ホットドッグ〜

3.ミル〜猩々紅冠鳥〜 （オリジナルガラオケ）

4.魚〜ホットドッグ〜 （オリジナルガラオケ） ▼店舗別先着購入者特典

タワーレコード：ブロマイド（5種のうちランダム1枚）

アスマート：A4クリアファイル

Amazon.co.jp：缶バッジ（57mm）

セブンネットショッピング：ピック

楽天ブックス：アクリルキーホルダー

一般店： 名刺（5種のうちランダム1枚）

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※一部対象外の店舗もございます。詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。 ▼リリースイベント

・開始日時：2026年5月20日（水）20:00

・開催場所：東京- Like an Edison東京本店

・詳細：https://la-edison.com/products/20260520tokyoeventpage

・特典会内容：

初回限定盤1枚購入：CDジャケットにサイン ・開始日時：2026年5月24日（日）16:00

・開催場所：東京-タワーレコード渋谷店

・詳細：https://towershibuya.jp/2026/5/1/226034

・特典会内容：

通常盤1枚購入：ハイタッチ

初回限定盤1枚購入：6ショット写メ撮影会

※「6ショット写メ撮影会」ご参加の際、撮影時にメンバーの位置は指定できません。 ・開始日時：2026年5月31日（日）14:00

・開催場所：福岡-キャナルシティ博多 B1F サンプラザステージ

・開催時間：

・詳細：https://shinseido-eventnavi.com/eventpage/42514

・特典会内容：

通常盤1枚購入：ハイタッチ

初回限定盤1枚購入：6ショット写メ撮影会

※「6ショット写メ撮影会」ご参加の際、撮影時にメンバーの位置は指定できません。

◾️ワンマンライブ情報

＜色々な十字架pre『福岡のメシをここに全て集めて』＞

2026年5月30日（土）福岡・ライブハウス秘密 ＜色々な十字架pre『北海道のメシをここに全て集めて』＞

2026年7月19日（日）北海道・札幌SPIRITUAL LOUNGE ＜『色々な十字架 in 沖縄〜でーじ耽美ら修学旅行〜』＞

2026年8月1日（土）沖縄・ミュージックタウン音市場