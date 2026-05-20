◆ 「走ったとしてもそこまで大きなリスクはなかった」

中日が阪神に2−4で敗戦。19日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、4回攻撃時の走塁判断が取り上げられた。

無死満塁から石伊雄太の適時二塁打で2点を返した直後の場面。注目を集めたのは三塁走者のボスラーの走塁だった。二、三塁の好機で、高橋周平の打球は投手のグラブを弾き、遊撃前方へ転がるゴロに。しかし、ボスラーはスタートを切れず、そのまま三塁に留まった。

このプレーについて、谷沢健一氏は「ベンチの指示によるが、ピッチャーが弾いた後にショートに転がっていく打球。ここでホームを狙う意思がなければ走れない」とコメント。さらに、笘篠賢治氏は「弾いた瞬間に止まってしまった。その後オッケー、オッケーというジェスチャーをしていたが、ここで行く姿勢がなければいけない。外国人選手であっても走塁意識については指摘するべき」と語った。

また、真中満氏は「もしゴロゴーで三塁走者が走っていれば、アウトになっても一死一、三塁もしくはランナーが粘って二、三塁という状況を作れた。走ったとしてもそこまで大きなリスクはなかった」と指摘した。

続くセンターフライの打球でもボスラーはタッチアップできず。谷沢氏は「センターの捕球体勢が受け身だったので、スタートを切れた可能性はあった」と語り、消極的な走塁に疑問を呈した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』