細い月が金星と木星に近づく

5月の日の入り後、西の空の高い位置には木星が、低い位置には宵の明星とも呼ばれる金星が見えます。

【天気予報はこちら】19日20日の夜空は？2023年には金星と月が接近

国立天文台によりますと、19日には、三日月が金星に接近します。三日月は繊細な形のため、月よりも先にマイナス3.9等で輝く金星の方が目に留まるでしょう。

20日は夜空にスマイル☺

20日には、前日の三日月よりも少しだけ太くなった月が木星に接近します。マイナス1.9等の明るさで輝く木星と細い月が並ぶ様子は見栄えがするでしょう。

5月20日 19時半ごろには、木星とふたご座のポルックス、三日月がスマイルマークのように見えそうです。

天気予報は？

今夜と明日の天気予報は関連リンクから。

過去にも月と金星が接近

2008年に月と金星・木星が接近した際には、その3つが笑顔☺のように見えたことで話題になりました。



画像は、2023年5月23日に月と金星が接近した日の空です。

（撮影 原野哲也さん）