【マルチゲーム USB Type-A 充電ケーブル S】 5月26日 発売予定 価格：1,958円 【マルチゲーム USB Type-C 充電ケーブル S】 5月26日 発売予定 価格：1,848円

「マルチゲーム USB Type-A 充電ケーブル S」

コロンバスサークルは、「マルチゲーム USB Type-A 充電ケーブル S」（価格：1,958円）および「マルチゲーム USB Type-C 充電ケーブル S」（価格：1,848円）の発売日を5月26日に決定した。

今回発売日が決定したのは、USB AC アダプタや、PC・モバイルバッテリー等の「USB Type-A ポート」（商品名：「マルチゲーム USB Type-A 充電ケーブル S」）および「USB Type-C ポート」（商品名：「マルチゲーム USB Type-C 充電ケーブル S」）から、5つ又に分岐した端子それぞれに対応したゲーム機本体やコントローラを充電することができる、マルチ機種対応のUSB充電ケーブル。

「PS Vita(PCH-1000)」・「PS Vita(PCH-2000)」・「PSP go」・「PSP1000/2000/3000」・「PS3用コントローラ(DUALSHOCK3)」・「PS4用コントローラ(DUALSHOCK4)」の各種携帯ゲーム機本体・各種ワイヤレスコントローラに対応する。

マルチゲーム USB Type-A 充電ケーブル S

発売日：5月26日

価格：1,958円

ケーブル長：約1.5m

本製品は、一部の部品が入手困難となり廃盤となった「マルチゲームUSB 充電ケーブル S V2(CC-MMS2S-BK)」の機能をそのまま使用できる後継商品。

マルチゲーム USB Type-C 充電ケーブル S

発売日：5月26日

価格：1,848円

ケーブル長：約1m