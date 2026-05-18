5月17日、静岡･焼津にディズニーがやってきました。約13万人が熱狂したスペシャルパレードに密着しました。



静岡県内各地で夏日となった17日、ひときわ熱気に満ちていたのが…「焼津みなとまつり」が開催されていた焼津漁港。例年は4月の開催ですが、ことし2026年は市制75周年を記念して規模を拡大して17日、行われました。その一番の目玉イベントが…。





（訪れた人）「ミニーちゃん」（訪れた人）「すごいですよね。めったにないことなので楽しみです」（訪れた人）「パレード楽しみ」なんと、「東京ディズニーリゾート」のスペシャルパレードが行われたのです。会場にはプリンセスのドレスを着た子や、ディズニーキャラクターのカチューシャをつける子どもの姿も。中には焼津ならではの「魚河岸シャツ」でやってきた子どもも。（訪れた人）「ディズニーランドでは着られないので、焼津とディズニーのコラボができるかなと」世界中を魅了するディズニーキャラクターが焼津に多数やってくるとあって、この人だかり。楽しみにしているのは子どもだけではなく…。（訪れた人）「もう、うれしいよね。県内に来てくれるだけで、どこでも追っかけちゃう。スタンダードな格好で来てくれるから、逆に新鮮味がある」ご当地パレードならではの魅力もあるそうですが、この暑さに関しては。（訪れた人）「全然まだまだ、ディズニー（リゾート）通う身にしたら、これぐらいどうということはないです」そして…。（竹川 奈々 アナウンサー）「パレードが始まり、さらにたくさんの人が集まってきました。まもなくミッキーと仲間たちがやってきます。熱気があふれている」（訪れた人）「ミッキー来て～」（竹川 奈々 アナウンサー）「かわいい。ミニーちゃん」大人も子どももミッキーたちが目の前を通ると大きく手を振り笑顔に。あっという間に通りすぎてしまいましたが、パレードに訪れた約13万人の観客は、焼津で初めてのディズニーパレードに目を輝かせていました。（訪れた人）「楽しかった」（訪れた人）「ミニーと会えてうれしかったです」（訪れた人）「4時間待ったかいがありました」パレード前に話を聞いた皆さんも…。（訪れた人）「あー近かった 感動」（訪れた人）「元気をいっぱいもらえたかなって思います」（訪れた人）「仕事頑張れそうです。泣けてきた」そして、パレードが終わると、長い列は別のところにも。（竹川 奈々 アナウンサー）「長蛇の列の先にあるのが、こちらダッフィーバスです」なんと、人気キャラクターダッフィーのぬいぐるみと同じ生地でラッピングされた「ダッフィーバス」も、焼津に来ていたのです。（竹川 奈々 アナウンサー）「ぬいぐるみと同じ質感です。隠れミッキーもありますよ」訪れた人たちは、焼津での“夢の時間”に酔いしれていました。一方、伊東市では、学生団体が企画した「浴衣」に「下駄履き」という温泉地ならではの格好でゴールを目指す「下駄競争」が行われました。（参加者）「楽しかった」浴衣で走る姿は、涼しさが感じられますが、街行く人たちは最近の暑さについて…。（訪れた人）「1年の半分ぐらいが夏ですよね」（訪れた人）「暑くなるのが早いと思います」この週末は、静岡県内各地で気温が上昇。（記者）「現在時刻は正午過ぎなんですが、ご覧の通り温度計は30℃を超えています」きのう17日の静岡県内は各地で気温が上がり、浜松市の佐久間では真夏日の30.8℃を記録。7月下旬並みの暑さとなるなど県内18の観測地点中12地点で2026年最高気温となりました。清水町の柿田川公園ではイベントが開催され、屋台が出店するなど多くの人でにぎわっていました。唐揚げやポテトフライを販売する店では、暑さに耐えながら高温の油と格闘する店員の姿が…。（店員）「きょうは暑いですね、暑いですけど頑張ります」この日は午前中から日差しが強く、訪れた人たちは、日傘をさしたり水分補給をするなどして、熱中症対策をする姿も多く見られました。その一方で…。（訪れた人）「え～い、え～い」柿田川公園は富士山の雪解け水が湧き出る「湧水広場」があり、親子連れで水遊びをする姿が見られました。（訪れた人）Q.お父さんと水遊びしてどうですか？「いいよ」「きょうは暑いと気温見て、柿田川公園だったら日差しも入らない所で水遊びができる所で、今回来ました。車内も乗り込めないくらい暑いので、対策しようと思っている」（訪れた人）「広場は日差しが暑くて、涼みにこようと思ってきた。木の陰があって全然過ごしやすいですね」（訪れた人）「ことし初めてなのかな、半そでになったのがきょうだと思います」17日は、5月の気温とは思えない程の暑さとなったことで、訪れた人は思い思いに涼しさを楽しんでいました。この暑さの中、癒しを求めてにぎわう場所が他にも。浜松市の「はままつフラワーパーク」では約300品種1300株のバラが植えられていて、今が見ごろです。園内では間近で花を楽しめるとあって、花のいい香りに驚いたのか子どももこのはしゃぎぶり。（愛知から）「（バラ）きれいでした。黄色とオレンジがミックスになっているバラがきれいだった」（富士から）「暑いです。すごく暑いです。天気が良かったから来た。（バラ）きれいです」「はままつフラワーパーク」では、5月いっぱいはきれいなバラが楽しめそうだということです。（スタジオ）（澤井 志帆 アナウンサー）（コメンテーター 内科医 おおたわ 史絵 氏）（レギュラーコメンテーター 津川 祥吾 氏）