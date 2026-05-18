松岡昌宏、高校の同級生だった芸人明かす 本名や人柄も番組で紹介される「えっ、そうなんですか!?」
俳優の松岡昌宏（49）が、16日放送のテレビ東京系『二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜』（毎週土曜 深0：55）に出演。高校の同級生の芸人を明かした。
【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏
番組では、秋葉原の飲食店でお笑い芸人の吉住を交えて食事を交わした。吉住は自身が芸人を志すきっかけになったことについてトークを展開。東京03やラバーガール、キングオブコメディなどのコントが好きだったといい「人力舎のコントが好きかもしれない」と語った。
これに松岡は「『私も人力舎だ！』と思って入ったら、ワカチコ！ワカチコ！わが（高校の）クラスメイトの」と反応。吉住は「えっ、そうなんですか!?」と驚いた。
博多華丸・大吉の博多大吉が「藤堂くんでしたっけ？」とゆってぃの本名について聞くと、松岡は「藤堂、藤堂です」と笑っていた。番組のテロップでも「松岡の高校のクラスメイト ゆってぃ（本名：藤堂雄太）」と紹介していた。
吉住が「私が人見知りしてた時に、ゆってぃさんだけが袖とかに来てくれて。『一緒にご飯食べよう』って」と話した。松岡は「あいつね、やさしいんですよ」と説明。吉住が「めっちゃやさしかったです」と続けると、松岡は「あいつはめちゃめちゃやさしい」と重ねて話していた。
【写真】帽子を取り…丸刈り姿を一瞬見せた松岡昌宏
番組では、秋葉原の飲食店でお笑い芸人の吉住を交えて食事を交わした。吉住は自身が芸人を志すきっかけになったことについてトークを展開。東京03やラバーガール、キングオブコメディなどのコントが好きだったといい「人力舎のコントが好きかもしれない」と語った。
博多華丸・大吉の博多大吉が「藤堂くんでしたっけ？」とゆってぃの本名について聞くと、松岡は「藤堂、藤堂です」と笑っていた。番組のテロップでも「松岡の高校のクラスメイト ゆってぃ（本名：藤堂雄太）」と紹介していた。
吉住が「私が人見知りしてた時に、ゆってぃさんだけが袖とかに来てくれて。『一緒にご飯食べよう』って」と話した。松岡は「あいつね、やさしいんですよ」と説明。吉住が「めっちゃやさしかったです」と続けると、松岡は「あいつはめちゃめちゃやさしい」と重ねて話していた。