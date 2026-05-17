この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャントレYouTuberのばもが「【ついに始まった】RVパーク鹿沼プレオープン初日、想像以上に濃すぎた1日」を公開した。自らが手がける「RVパーク鹿沼」のプレオープン初日に密着し、直前の設備DIYから、キャンピングカー仲間との深い交流まで、想像以上に濃密な1日の裏側を余すところなく伝えている。

動画は、キャンピングトレーラーで迎えた爽やかな朝の場面からスタート。ばもは、プレハブ内に天井照明を取り付ける作業に取り掛かり、「一人でやってますからね」と語りながら、電動ドリルを使って着々とDIYを進めていく。その後、プレオープン初日のお客さんが到着し始めると、パーク内は一気に賑やかさを増していく。「400でかいですね」とばもが感嘆するほどの大型キャンピングトレーラーや、54万キロを走破したというディフェンダーなど、こだわりの車両が次々と並び、来場者とのマニアックな車談義に花を咲かせた。

午後に入ると、来場したこたのすけさんが開発を手がける「GPSローカル旅ガイド」のアップデート作業を見学。さらに夕刻にはキャンピングトレーラーを牽引したまま、近隣のスーパーへの買い出しや「出会いの森福祉センター」の温泉へと向かう。広い駐車場を備えた温泉施設で疲れを癒やす、RVパーク周辺の利便性の高さも紹介されている。

日が落ちてからは、キッチンカーでのウイスキーの開封や、夜の焚き火を囲んでの乾杯など、プレオープンならではの和やかな時間が流れる。さらに、すれ違い通信のように近くにいるキャンピングカー仲間とプロフィール交換やメッセージのやり取りができる、新しい交流端末のデモンストレーションも行われた。「相手に断られる心配がない」という特有の距離感に配慮されたユニークな機能の数々に、ばもは「ちょっと画期的すぎて動揺してるんですけど」と驚きと感心を見せている。

DIYによる手作りの設備準備から、最新のガジェットを使ったキャンピングカー仲間との新たな交流の形まで、RVパークならではの多面的な魅力が詰まった動画となっている。今後の本格オープンに向けて、施設がどのような進化を遂げていくのか、引き続き注目したい。

YouTubeの動画内容

01:06

天井の照明取り付け作業を開始
03:42

プレオープン1組目のお客さんが到着
08:45

ローカル旅ガイドのアップデートを見学
15:18

夜の焚き火とスパークリングで乾杯
17:31

キャンピングカー向けの新しい交流端末の実演

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