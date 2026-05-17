【ヴィクトリアマイル／馬場情報】Bコース替わりの東京はフラットな状態　超高速決着で浮上する前日“8人気”以下の爆穴3頭

第21回ヴィクトリアマイル（GI、芝1600m）が行われる東京競馬場の馬場情報が17日、JRAより発表された。東京は芝・ダートともに「良」でスタート。

芝のクッション値は「9.8／標準」、芝の含水率はゴール前13.7％、4コーナー12.7％と計測された。

■Bコース替わりで大きな偏りなし

週後半は晴天に恵まれ、土曜は芝、ダートとも良馬場で「10.0／標準とやや硬めの中間」でスタート。

前日は芝1600mの番組はなく、東京9R・調布特別（ヴォンフレ）は芝1800m1分46秒0と、前週土曜のエプソムC（トロヴァトーレ）より0秒7遅いが、牝馬限定の2勝クラスを踏まえれば引き続きの馬場コンディションは良好だ。

東京芝は今週からBコース。土曜は差し馬の活躍も目立ったが、内ラチ沿いの痛みはリセットされており、内を通った先行馬の連対もあった。先週ほどの偏りはなさそう。芝レースは5鞍行われ、3枠、4枠、5枠、6枠、7枠と1勝ずつとこちらも目立った偏りはなし。

ヴィクトリアマイルは例年、1分32秒前後の高速決着。今年の馬場状態からすると、1分31秒台の決着が濃厚か。1分31秒台の持ち時計があるのはエリカエクスプレス、カムニャック、ドロップオブライト、ボンドガール、エンブロイダリー、カナテープの6頭。中でも31秒台前半で走破したことのあるドロップオブライト、ボンドガール、カナテープの3頭は8人気以下の人気薄であり穴でマークしたい。

26年（ヴィクトリアマイル当日日曜）

┗ゴール前＝芝13.7％｜ダ1.5％

┗4コーナー＝芝12.7％｜ダ2.2％

芝のクッション値＝9.8［標準］

25年（アスコリピチェーノ）

┗ゴール前＝芝17.0％｜ダ12.5％

┗4コーナー＝芝18.4％｜ダ14.4％

芝のクッション値＝8.9［標準］

24年（テンハッピーローズ）

含水率

┗ゴール前＝芝14.4％｜ダ2.9％

┗4コーナー＝芝13.1％｜ダ2.8％

芝のクッション値＝9.5［標準］