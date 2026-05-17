M！LK曽野舜太、映画『仮面ライダーゼッツ』出演決定！最恐の敵“仮面ライダー夢現”に
M！LKの曽野舜太が、映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』に出演することが決定した。主人公たちの前に立ちはだかるダークヒーローを演じる。
【動画】『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』特報映像
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…？ テレビシリーズで第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏初登場する。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚（たん）だ。
このたび、映画『仮面ライダーゼッツ』に、曽野舜太（M！LK）が出演することが決定。日本中の注目を集める彼が挑むのは、主人公たちの前に立ちはだかるダークヒーローだ。
曽野が演じるのは、若きエリートで、国家公安委員長を務める玖門宗馬（くもん・しゅうま）。表向きは国の安全を守るトップとして事件の対応などにあたっているが、その正体は現実世界を「白昼夢」の世界へと作り変え、人々の意識を操る最恐の敵だ。実はノクス／小鷹賢政（古川雄輝）とは従兄弟であり、彼を引き込もうと画策する。
最大の注目ポイントは、幼い頃から『仮面ライダー響鬼』や『仮面ライダーカブト』を観て憧れを抱いていた曽野が、念願の「仮面ライダー」へと変身を遂げることだ。劇中では、「夢現（むげん）ドライバー」に「デイドリームカプセム」を装填し、悪のライダー「仮面ライダー夢現」へと変身する。
日頃から剣術をたしなんでいる玖門は、仮面ライダーに変身後も刀を武器にして戦う。曽野は剣術の所作指導を受け、初めて本格的な殺陣に挑戦した。ゼッツやノクスを圧倒的な力でねじ伏せる大迫力のバトルシーンは必見だ。
普段のアイドルとしてのキラキラした姿からは想像もつかない、冷酷かつ圧倒的な強さを持つダークライダーを、曽野がどのように演じ切るのか。スクリーンでの大暴れに期待が高まる。
本作に全力で挑んだ曽野は、「ダークヒーローではありますが、憧れだった仮面ライダーに変身できてとても嬉しいです。変身ポーズも監督と話し合いを重ね、こだわったので注目してください！」と、変身シーンへのこだわりを語っている。
曽野自身も意見を出しながら作り上げた変身シーンにも注目したい。
映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』は、7月24日より全国公開。
※曽野舜太のコメント全文は以下の通り。
■曽野舜太 コメント全文
歴史ある「仮面ライダー」シリーズに参加させていただくこととなり、全力で挑みました。
『仮面ライダーガッチャード』に出演していたM!LKのメンバー・山中柔太朗からはお芝居のアドバイスをもらい、メンバー皆が応援してくれました。
ダークヒーローではありますが、憧れだった仮面ライダーに変身できてとても嬉しいです。変身ポーズも監督と話し合いを重ね、こだわったのでぜひ注目してください！ 殺陣やアクション、そして映画ならではの特別感も盛り込まれています。
テレビシリーズを楽しまれている方はもちろん、見ていない方でも、ゼッツの世界を大満喫できる作品になっていると思います。進化した映画『仮面ライダーゼッツ』をぜひ劇場でご覧ください。
【動画】『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画 2026』特報映像
『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろず・ばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身。悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。妹の美浪が本当は莫と血のつながりのないエージェントで、実の父はまさかの…？ テレビシリーズで第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏初登場する。
このたび、映画『仮面ライダーゼッツ』に、曽野舜太（M！LK）が出演することが決定。日本中の注目を集める彼が挑むのは、主人公たちの前に立ちはだかるダークヒーローだ。
曽野が演じるのは、若きエリートで、国家公安委員長を務める玖門宗馬（くもん・しゅうま）。表向きは国の安全を守るトップとして事件の対応などにあたっているが、その正体は現実世界を「白昼夢」の世界へと作り変え、人々の意識を操る最恐の敵だ。実はノクス／小鷹賢政（古川雄輝）とは従兄弟であり、彼を引き込もうと画策する。
最大の注目ポイントは、幼い頃から『仮面ライダー響鬼』や『仮面ライダーカブト』を観て憧れを抱いていた曽野が、念願の「仮面ライダー」へと変身を遂げることだ。劇中では、「夢現（むげん）ドライバー」に「デイドリームカプセム」を装填し、悪のライダー「仮面ライダー夢現」へと変身する。
日頃から剣術をたしなんでいる玖門は、仮面ライダーに変身後も刀を武器にして戦う。曽野は剣術の所作指導を受け、初めて本格的な殺陣に挑戦した。ゼッツやノクスを圧倒的な力でねじ伏せる大迫力のバトルシーンは必見だ。
普段のアイドルとしてのキラキラした姿からは想像もつかない、冷酷かつ圧倒的な強さを持つダークライダーを、曽野がどのように演じ切るのか。スクリーンでの大暴れに期待が高まる。
本作に全力で挑んだ曽野は、「ダークヒーローではありますが、憧れだった仮面ライダーに変身できてとても嬉しいです。変身ポーズも監督と話し合いを重ね、こだわったので注目してください！」と、変身シーンへのこだわりを語っている。
曽野自身も意見を出しながら作り上げた変身シーンにも注目したい。
映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』は、7月24日より全国公開。
※曽野舜太のコメント全文は以下の通り。
■曽野舜太 コメント全文
歴史ある「仮面ライダー」シリーズに参加させていただくこととなり、全力で挑みました。
『仮面ライダーガッチャード』に出演していたM!LKのメンバー・山中柔太朗からはお芝居のアドバイスをもらい、メンバー皆が応援してくれました。
ダークヒーローではありますが、憧れだった仮面ライダーに変身できてとても嬉しいです。変身ポーズも監督と話し合いを重ね、こだわったのでぜひ注目してください！ 殺陣やアクション、そして映画ならではの特別感も盛り込まれています。
テレビシリーズを楽しまれている方はもちろん、見ていない方でも、ゼッツの世界を大満喫できる作品になっていると思います。進化した映画『仮面ライダーゼッツ』をぜひ劇場でご覧ください。