結婚式で指輪を届けるリングドッグの大役を任されたわんこ。緊張MAXで固まってしまい…！？ハラハラ＆ホッコリの光景が話題を呼び、投稿は「大役おつかれさま！」「良く頑張りました」「ファンサしながらいくところ素敵♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：結婚式で『新郎新婦に指輪を届ける大役』を任された犬→式場で固まってしまい…一生懸命な光景】

リングドッグを任命された黒柴さん

TikTokアカウント「lack__yu」に投稿されたのは、黒柴犬の「ラック」君がリングドッグを任された式場でのワンシーン。

新郎新婦に指輪を届けるという大役に緊張がMAXのラック君。参列者の間を進まなければなりませんが、なかなか一歩が踏み出せない様子。それでも参列者の優しい笑い声に反応し『なになに？』とつられて笑顔になってしまう一幕も。

ふだんの日常とは180度違う環境に、戸惑ってしまうのも無理はありません…。

優しい笑いで包まれるあたたかな式場に、ラック君も気持ちがほぐれてきた模様。少しずつ歩みを進めながら、参列者にご挨拶する余裕まで出てきました。右に左にと立ち寄りながら、クンクンと匂いを嗅いだり、ニッコリ笑顔をお見せしたり…。

まさに「ファンサ」と呼ぶにふさわしい神対応…！これには参列者のみなさんもラック君に釘付けだったそう。袴を着た柴犬さんが愛嬌たっぷりにファンサ…。厳かな場に現れたチャーミングなラック君に、その場にいた全員の頬は緩みっぱなしだったことでしょう。

大役を終えた姿に感動

ちょっぴり時間はかかりましたが、新郎新婦の元へと到着！ご褒美のおやつをもらっている間に、そっと指輪が外され任務終了。当のラック君は指輪を運んでいるという意識はないかもしれませんが、無事に届けられて安堵とともに感動で胸が打たれます。

ラック君も新郎新婦の大切な家族の一員。大役を務め切った姿は、『ボク頑張ったよ！』と、誇らしげに見えたそうです。柴犬さんらしいマイペース加減も魅力的なラック君のリングドッグは、多くの人に笑顔を届けたのでした♡

この投稿には「かわいいー！お利口さん」「大役お疲れ様」「カッコいい！」など、多くのコメントが寄せられています。

ラック君の日常をもっと覗いてみたい方は、TikTokアカウント「lack__yu」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「lack__yu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております