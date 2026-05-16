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【まとめ】S&P500初の7500突破も急落！「未来の夢で買われている株ほど売られやすい」理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用アドバイザーのガーコ氏が、「S&P500、これから1年黄金期だ！」を公開した。動画では、米国株や日本株が最高値を更新した直後に急落した1週間の市場動向を振り返り、下落の背景や長期投資における心構えを解説している。



週前半の米国株は、S&P500が史上初の7500ポイントを突破し、ダウ平均が5万ドル台を回復するなど強気相場となった。好決算やAI需要の拡大が相場を牽引したが、金曜日に一転して急落した。ガーコ氏はこの要因として「金利上昇」を挙げ、米10年債利回りが4.5%台後半に達したことや、予想を上回るPPI（生産者物価指数）、原油高によるインフレ再燃の懸念を指摘。「金利が上がると、未来の夢で買われている株ほど売られやすい」と語り、将来の成長期待で買われていた半導体関連株が下落を主導したと分析した。



日本市場でも日経平均が一時6万3000円台を突破したのち、米国株の下落に連動して急落した。一方でガーコ氏は、海外投資家からの資金流入がアベノミクス初期を上回る規模であることを紹介。「昔の日本株とは違う」と海外から評価されている点に触れ、AIや半導体分野を支える企業への主役交代が起きていると述べた。



さらに、全世界株式（オルカン）が連動するMSCI指数の銘柄入れ替えにも言及。日本株からは古河電気工業などAIインフラを支える3銘柄が追加され、14銘柄が除外された。ガーコ氏はこれを「世界経済の主役交代を取り込みながら進む仕組み」と表現し、インデックス投資の強みを解説した。



最後にガーコ氏は、相場の急変に不安を感じる投資家に対し、インデックス投資の父ジョン・ボーグルの言葉「航路を守れ（Stay the course）」を紹介。「下落はラッキー、上昇はハッピー」という長期投資家の合言葉を提示し、生活防衛費や無理のない投資額を確保した上で、日々の相場に一喜一憂せず投資を継続するよう呼びかけた。