2児の母・田丸麻紀、息子から数日遅れの母の日 “すっぴんメガネ”ショットに反響「綺麗すぎる」「愛おしい」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】モデルで女優の田丸麻紀が5月15日、自身のInstagramを更新。息子たちと過ごした母の日の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳2児の母モデル「綺麗すぎる」衝撃のすっぴんメガネショット
田丸は、「遅れてやってきました 母の日 我が家らしい」と報告し、イタリア料理店で家族と母の日を祝う様子を投稿。「あ、やべぇ忘れてたっぽいと言う男3人の気まずい内密会議があったのでしょう」と笑いを交えてつづり「仕事ミーティング後のすっぴんメガネのまま」と自身と息子が並んだショットや、贈られたカードなどを公開している。
また息子たちに向けて「いつか、大切なガールフレンドができたときお誕生日を忘れてしまって、1週間後に流れでお誕生日とかは絶対に許されないからね」とユーモアたっぷりに教訓も記している。
この投稿に、ファンからは「遅れても一生懸命準備してくれた優しさにほっこりする」「すっぴん姿の田丸さんも綺麗すぎる」「男の子ママあるあるなエピソードですね」「息子さん愛おしい」「いい笑顔」などという反響が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳2児の母モデル「綺麗すぎる」衝撃のすっぴんメガネショット
◆田丸麻紀、数日遅れの「母の日」 の様子公開
田丸は、「遅れてやってきました 母の日 我が家らしい」と報告し、イタリア料理店で家族と母の日を祝う様子を投稿。「あ、やべぇ忘れてたっぽいと言う男3人の気まずい内密会議があったのでしょう」と笑いを交えてつづり「仕事ミーティング後のすっぴんメガネのまま」と自身と息子が並んだショットや、贈られたカードなどを公開している。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「遅れても一生懸命準備してくれた優しさにほっこりする」「すっぴん姿の田丸さんも綺麗すぎる」「男の子ママあるあるなエピソードですね」「息子さん愛おしい」「いい笑顔」などという反響が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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