敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースは15日（日本時間16日）、敵地でエンゼルスと対戦し6-0で勝利した。この試合はオープナーとしてウィル・クライン投手が先発し、2回無失点と好投。本来はブレイク・スネル投手が先発予定だったが、左肘の遊離体のため負傷者リスト（IL）入りとなり、チームは急遽のブルペンデーとなった。

26歳のクラインが2回無失点に抑え、その後は7人の継投による零封リレーで勝利した。クラインは試合後、緊急のオープナー登板をいつ知ったか聞かれると「ここ（球場）に着いて少し経った後、おそらく午後2時頃だったと思う」と舞台裏を明かした。

試合前の準備を尋ねられると「誰かがオープナーを務めることはなんとなく分かっていた。私かジャック（・ドレイヤー）のどちらかだろうと思っていたので、驚きはなかった。むしろ少しワクワクした。大学以来の先発だったので、とても素晴らしい経験だった」と振り返った。急遽の登板ながらも2回0封。「我々がそういう投球を続けるのを見れば、野手陣も安心するはずだ。先発投手がいない状況や、早い段階からブルペンに頼らなければならない状況では、少し不安になりやすい。しかし、無失点に抑えることで野手陣の肩の荷が少し下りた。その結果、彼らがしっかり仕事をしてくれて、我々も投げやすくなったので良かった」と手応えを感じていた。



（THE ANSWER編集部）