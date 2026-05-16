インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」のIIJmioサプライサービスにおいて、AUKEY製「スケルトン充電器 with Type-Cケーブル(2m)」の販売を開始した。価格は3980円。

「スケルトン充電器 with Type-Cケーブル(2m)」は、最大20Wの出力に対応するAUKEY製のUSB充電器。販路限定のスケルトンデザインを採用し、付属する2mのType-Cケーブルとあわせて、購入後すぐ充電に利用できる。

GaN（窒化ガリウム）テクノロジーを採用し、PD3.0で最大20Wの出力に対応。本体には、USB Type-Cポートが1基備わっていて、プラグは折りたたみ式。

また同製品は、過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理などの保護機能が搭載されている。充電器本体には2年、ケーブルには1年のメーカー保証が付帯する。

本体の大きさは約32×32×38mm、重さは約45g。カラーバリエーションはクリアブルー、クリアグリーン、クリアピンク、クリアグレーの4色で、付属するケーブルは本体と同系色となる。

項目 内容 大きさ(幅×高さ×厚さ) 約32(W)×32(H)×38(D) (mm) 重さ 約45g 入力 AC 100-240V 50/60Hz 0.5A 出力 USB -C:(PD3.0) 5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (20W Max); PPS : 5V-11V 1.8A 最大出力 20W Max