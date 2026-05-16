【実話】悪質なストーカーに悩まされる女性!?家までやって来るストーカーの正体に驚愕【作者に聞く】
【漫画を読む】不気味な表情のストーカーだが…!?
子どものころから漫画が好きで、ユーモア溢れる漫画を描いている宮野シンイチ(@Chameleon_0219)さん。X(旧Twitter)にて公開された『夜逃げ屋日記』は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、X(旧Twitter)に投稿されているなかから『夜逃げ屋日記』の73〜74話を紹介するとともに、作者にストーカーの正体を知った当時の心境についても話を聞いた。
ストーカーの案件で現場に駆けつけた夜逃げ屋スタッフのヴィッキー。依頼人の女性が急いで玄関のドアを開けると、ヴィッキーは家の中に入る。
依頼人がさっき買い物から帰ってくると、ドアノブにビニール袋が掛けてあったという。中には手作り料理と手紙が入っていて、送り主はストーカーだということが判明。
気持ち悪いと思った女性はすぐゴミ捨て場に捨てに行ったが、帰るときに視線を感じたという。そして家のドアの前までいくと、また別の袋がドアノブにかかっていたのだ。
そのストーカーは依頼人の元同僚のようで、依頼人は精神的なダメージを受けている。ヴィッキーは話を聞いて、依頼人を避難させようと玄関ののぞき穴から外の様子を確認する。
誰もいないことを確認して玄関のドアを開けたが、なんとドアのすぐ横にストーカーが立っているではないか!?ヴィッキーは急いでドアを閉めようとするが、ストーカーに暴力を振られて動けなくなってしまう…。
するとそこへドラゴンさんがやって来て、ストーカーにパンチして撃退。その後倒れているヴィッキーを急いで助けるのであった。
――ストーカーは宮野さんが知っている人ですね。ストーカーの正体を知ったとき、宮野さんのお気持ちをお聞かせいただけますか？
23日目の依頼と同一人物だと知るのは、かなりあとなんですが、知った時は「え？ん？」と言うリアクションしかできなかったというか…。同じ人物が別の女性にストーカーして、また案件としてやってくるというのが理解の範疇を超えてました。
『夜逃げ屋日記』は待望の第5巻が発売され、作者と夜逃げ屋の社長との対談(前編/後編)も実現している！夜逃げ屋に興味や関心がある人は、この機会にぜひ一度読んでみて。
取材協力：宮野シンイチ(@Chameleon_0219)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。