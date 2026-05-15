同世代から大人気！【インフルエンサー・りんか】あかぬけ度を高める「美容テク」を伝授♡

「もっと可愛くなりたい！」と思っても、まずどこからケアすればいいか悩むコも多いはず。そこで今回は、SNSを中心に同世代からの人気急上昇中のりんかさんに、おすすめのパーツケアを聞いてみました♡ まつ毛・ヘア・ボディまで、全身のあかぬけ度を高めるこだわりをチェックして！

あの人たちのあかぬけテク 私の美容史を変えた！ きれいな自分をアップデートし続けている話題の人たちに美容のなかで意識するようになったこと、 簡単にマネできちゃうポイントを教えてもらいました♡ あかぬけへのヒントを見つけてみてね。

りんかさん 明るいキャラクターで、同世代に大人気！

人に見られることが増えてからすっぴんで可愛くいられるパーツのケアは入念にしています！ 「TGCなどのイベントに出演させてもらうようになって、スタイルを客観的に見ることが増えたことが、自分を見直すきっかけに。 “今日好き”の頃は可愛ければいいみたいなマインドだったけど、今はバランスや、お洋服がきれいに映るかなども気にしています。 毎日の努力を積み重ねることで、未来の自分への自信につながると思います！」

Check! 大きなパーツは全体のあかぬけ度UPのカギ！ 「人に見られる大部分を占めているのがヘアとボディ。なので、ここをケアしてあげるだけできれいな雰囲気をまとえる！毎日の積み重ねできれいになっていくのがわかるんです」 【a】グランドリンケージ ウィローリュクス トリートメント ［美容室専売品］ 200g 2,640円／ミルボン うねりをおさえてしなやかなヘアへ ▶︎「半身浴のときにトリートメントをつけて、おさげにした部分にラップを巻くと普通につけるより浸透してる気がする」 【b】BnD アンダーアームクリーム 100g 3,990 円／POTEGAR Japan 色素沈着をおさえてトーンアップする ▶︎「毎日お風呂上がりに摩擦で黒ずみができやすいところに塗っています。本当にトーンアップするんです！」

Check! まつ育とカラコンで目力強化 「自分の毛を育ててあげることで、すっぴんになっても、まつパをしても存在感のある目元が爆誕！カラコンは目と肌になじむタイプがあかぬけて見えやすいと思います」 アイテムはこちら♡ 【c】Linkiss ラテミスト 10枚入り 1,650円／TeAmo プロデュースカラコンは4色展開 ▶︎「その日の気分にあわせて変えるカラコンは、ちゅるん系をチョイス」 【d】マジョリカ マジョルカ ラッシュジェリードロップ EX プレミアム 2,420円／資生堂 素まつげも盛れる時代！ ▶︎「私が使ったなかでハリコシ＆のびNo.1！」 PROFILE りんか りんか●飾らない等身大のSNSで同世代から人気が沸騰。次世代のご意見番的存在、トレンドメーカーとして話題に。努力して可愛く進化していく姿が注目を集める♡ 取材・文／杉山春花

Ray編集部 エディター 佐々木麗