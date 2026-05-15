アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の碇シンジ役などで知られる声優の緒方恵美が15日、Xを更新。アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんの訃報を受け、追悼した。

緒方は「『声のバランスがいいんだよね』当時のマネージャーにそう言われ、ツインビーパラダイス、セーラームーン…新人時代の5年間、よく同じ現場に行かせて頂きました。それだけじゃなく舞台も、朗読劇もよくご一緒して。ごはんも食べて。遊びにも行って」と山崎さんとの交流を回想。「透明感溢れるナチュラルなお芝居。その笑顔に、優しさにーー未熟で、いつも何かと闘っていた私は、ずっと救われてきた。事務所を離れ、あまり現場をご一緒できなくなってからも、ずっと」とつづった。

「早すぎるよ。和佳奈さん。早すぎだよ」と闘病の末に61歳で亡くなった山崎さんを惜しみ、「でも、やっと痛くなくなったんだね。よかったね。。！最後の愛の告白は、既読がつかなくなったLINEにしとくんで、いっちゃう前にチラ見してね？（笑）ありがとう。大好きです。どうか。安らかに」と悼んだ。

山崎さんは2月16日に事務所を通じて「現在病気療養中のため、医師の指示のもと、当面の間、すべての活動を休止させていただくこととなりました」と活動休止に入り、毛利蘭役は、声優・岡村明美が代演していた。