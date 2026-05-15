北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバーが発表された

日本サッカー協会（JFA）は5月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。

都内で記者会見が行われ、森保一監督が本大会へ挑む26人の名前を読み上げた。会見では「叶えてあげられなかった選手たちのことを考えると」と、涙を浮かべる場面もあった。

今回のメンバーには、MF久保建英（レアル・ソシエダ）らが順当に選出された。また、左足首の負傷から復帰を目指しており、その動向が注目されていたMF遠藤航（リバプール）も名を連ねた。さらに、ベテランのDF長友佑都（FC東京）も選出され、自身5度目となるW杯メンバー入りを果たしている。

一方で、MF三笘薫（ブライトン）やMF南野拓実（モナコ）らは選外となった。今回のW杯はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による共同開催となる。過去に4度のベスト16進出を経験している日本は、今大会で悲願のベスト8以上、さらなる上位進出を目指す。

森保監督は選外となった選手たちへの思いを馳せ、「選んだ選手に関しては思い切ってプレーしてほしいという思いはありますが、W杯の舞台に立ちたいと思っていてもその思いを叶えてあげられなかった選手たちのことを考えると、感情の部分で少しコントロールできない部分が出て」と感情を滲ませる場面もあった。（FOOTBALL ZONE編集部）