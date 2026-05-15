Image: 小暮ひさのり

「お前を消す方法」あります。

久しぶりにLINEを見たら、なんだか見慣れぬ機能が追加されていました。「返信を提案」「話題を提案」…？ なんだこれ？

Image: 小暮ひさのり

と、使ってみたらAIを使った返信アシスト機能みたいですね。…イルカ？（居るか？）この機能。

と、基本仲良しとはスタンプでキャッチボールする派の僕にはNot for meなAIアシストだたので、消してみました。

「お前を消す方法」あります（ただし完全封印は…）

Image: 小暮ひさのり

このAI機能、わりと手軽に消すことができます。

トーク画面を開いて、「＋」ボタン→「トークルームのAgent iを表示」をオフ

で、さようなら。ただし、消えるのは30日間だけで、30日後に再会が確定しています。なんでぇ!?

30日間だけとか、この封印魔法不完全すぎませんかね…。LINEさん、永久封印のオプションもぜひ…。

同意してしまった「情報利用に関するポリシーへの同意」をオフにする方法

なおAgent i利用を設定する前に、AI利用に関するポリシーが表示されたかと思いますが、AI利用ポリシーへの同意を取り消すこともできます。

こちらはLINEアプリの「ホーム」タブを開いたら…

「ギアアイコン（画面右上）」→「Agent i」→「情報利用に関するポリシーへの同意」をオフ

からどうぞ（この画面の「トークルームのAgent iの表示設定」からも非表示化できます）。

ポリシーの説明によると、トークルームの情報はAIの学習には利用せずに、Agent iを利用する時の分析にだけ使われるとしていますが、気になる人はオフっておきましょう。

Source: LINE