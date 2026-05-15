新型「ランドクルーザーFJ」発売！

トヨタは2026年5月14日、「ランドクルーザー（以下ランクル）」の新たなラインナップとして、「ランドクルーザーFJ（以下ランクルFJ）」を発売しました。

現在展開されている「300」「70」「250」に加わる新型ランクルFJは、「もっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という狙いのもと、日常での扱いやすさとオフローダーとしての性能を両立させています。

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開発コンセプトに掲げられたのは「Freedom＆Joy」。ユーザー一人ひとりが多様なライフスタイルの中で自由に移動し、人生を豊かに彩るパートナーとなることを目指しています。

そのうえで、ランクルの象徴ともいえる「信頼性・耐久性・悪路走破性」という価値を継承しつつ、これまでのモデルよりもひと回り小さなサイズに仕上げているのが特徴です。

走行性能の基盤には、ランクルの伝統であるラダーフレーム構造が採用されました。過酷な環境で実績のある「IMVシリーズ」のプラットフォームをベースに、今回のボディサイズに合わせて刷新。ホイールベースを短縮しつつ、ブレースを追加してフレームの横剛性を高めることで、優れた操縦安定性を確保しています。

新型ランドクルーザーFJのスペックで最も注目すべきは、そのボディサイズです。全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mmという数値は、国産SUVの基準で見ても非常に扱いやすい部類に入ります。

特に全長に関しては、都市型SUVの代表格である「ハリアー」（全長4740mm）と比較して165mm短く設計。ランクルの名を冠しながら、ハリアーよりもコンパクトであるという事実は、多くの人にとって驚きを持って受け止められるでしょう。

加えて、2580mmというホイールベースは「250」より270mm短く、最小回転半径5.5mという取り回しの良さを実現。これにより、市街地での運転のしやすさと、オフロードにおける機動性が向上しています。

悪路走破性についても、ランクルとしての基準を満たすべく設計され、地上高やアプローチアングルは「250」と同等、デパーチャーアングルについては「250」比でプラス15度を確保しました。

また、サスペンションにはフロントにダブルウィッシュボーン式、リアに4リンクリジット式を採用。タイヤの浮きづらさを示すホイールアーティキュレーションは「70」に匹敵する水準となっており、デコボコの激しい路面でも安定した走行を可能にしています。

パワートレーンには、最高出力120kW（163PS）、最大トルク246Nmを発揮する2.7リッターガソリンエンジンと、6速AT（6 Super ECT）を組み合わせました。

この構成は、スムーズな加速性能に加え、日常的に使用頻度が高い発進時や低速域での扱いやすさ、さらに下り坂での車速コントロール性を重視したセッティングとなっています。燃費性能はWLTCモードで8.7km／Lを達成しています。

また、オフロード走行を支援する機能も充実しています。急な坂道を安定して下るためのダウンヒルアシストコントロール（DAC）や、登坂発進時の後退を抑えるヒルスタートアシストコントロール（HAC）、駆動力を適切に分配する電動リアデフロックといった電子制御システムが、ドライバーの安心感を支えます。

“サイコロ”をモチーフとしたアイコニックなデザイン！

デザイン面では、歴代モデルが培ってきたスクエアなキャビンシルエットをベースに、“サイコロ”をモチーフとしたアイコニックな造形を取り入れました。直方体のようなボディに、角を落とした面取り構成を組み合わせることで、力強さと楽しさを表現しています。

また、ヘッドランプやリアコンビネーションランプには「コの字型」のデザインを採用し、一目で新型ランクルFJと分かる個性を与えています。

なお、フロントとリアのコーナーバンパーは分割タイプとなっており、万が一損傷した際も部分的な交換することができます。

新型「ランドクルーザーFJ」の内装

インテリアも機能性を重視し、車両の姿勢を把握しやすい水平基調のインストルメントパネルや、操作しやすいスイッチ配置。見通しの良い前方視界を実現しました。

パッケージングにおいては、コンパクトな外観ながら5人がしっかりと乗車できる空間を確保しています。

リアシートは6：4分割可倒式で、積載時の荷室容量は795リットルを確保。ユーザーが好みに合わせてカスタマイズできる「余白」を意識した設計となっており、自分だけの一台に仕立てるための用品も幅広く設定されています。

新型ランクルFJのグレードは「VX」のみ、価格（消費税込）は450万100円です。

なお、新型ランクルFJの展開に合わせ、トヨタは2027年春以降に電動パーソナルモビリティ「LAND HOPPER（ランドホッパー）」の発売も予定しています。

ランクルFJのラゲッジスペースに積載して旅先で活用するなど、クルマ単体に留まらない移動の楽しみを提案していく考えです。

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世界190を超える国と地域で支持されてきたランクルシリーズは、累計1240万台が生産され、各地の生活を支えてきました。

今回の新モデル導入により、これまで以上に多様なニーズに応える選択肢が提示されたことになります。

日常からレジャーまで、幅広いシーンでランクルという選択肢を身近にする一台として、市場の反応が注目されます。