「もしお腹が痛くなったら」と思うと食べられない！ 焼肉、コロッケ、カレー、お刺身……好きな食べ物から遠ざかる日々が辛い【著者インタビュー】

「もしお腹が痛くなったら」と思うと食べられない！ 焼肉、コロッケ、カレー、お刺身……好きな食べ物から遠ざかる日々が辛い【著者インタビュー】