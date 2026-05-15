◇スペイン1部第36節 Rソシエダード1―1ジローナ（2026年5月14日 ジローナ）

レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（24）が14日、敵地でのジローナ戦に先発出場するも得点に絡めず後半12分に途中交代。試合は1―1で引き分け、勝ち点1を獲得。日本時間15日午後2時予定されている運命のW杯日本代表メンバー発表では吉報を待つことになった。

2試合連続先発起用となった久保は攻守に奮闘するも、大きな見せ場のないまま後半12分に途中交代。W杯日本代表メンバー発表“直前”となった一戦ではアピールできず。それでも怪我なく試合を終えられたことが負傷続出の日本代表にとって“朗報”と言えそうだ。

試合は前半28分、左CKからDFマルティンが頭で合わせ先制ゴール。少ないチャンスを生かしてリードを奪ったが後半21分に失点。1―1で引き分け、勝ち点1を分け合うことになった。

一方、19位ジローナは勝ち点40に伸ばし、降格圏脱出となる15位に浮上。残り2試合の1部残留サバイバルへ向け、大きな勝ち点獲得となった。