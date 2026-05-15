開催：2026.5.15

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 15 - 1 [ナショナルズ]

MLBの試合が15日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとナショナルズが対戦した。

レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

2回裏、7番 マシュー・マクレーン 初球を打ってセンターへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 2-0 WSH

4回裏、8番 ホセ・トレビノ 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 4-0 WSH、9番 ケブライアン・ヘイズ 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 6-0 WSH

5回裏、5番 ジェフリー・ブルデー 初球を打って右中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 9-0 WSH

7回裏、5番 ジェフリー・ブルデー 6球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 11-0 WSH

8回表、ピッチャー ルイス・メイがワイルドピッチでナショナルズ得点 CIN 11-1 WSH

8回裏、1番 ダン・マイヤーズ 初球を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでレッズ得点 CIN 14-1 WSH、5番 ジェフリー・ブルデー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 15-1 WSH

試合は15対1でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのチェース・バーンズで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで4勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-15 04:18:11 更新