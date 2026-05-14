「ちいかわ」キャラたちがハロウィン仮装パーティー　全8種マスコット受注販売へ

「ちいかわ」より、キャラクターたちがハロウィンの仮装をした「みんなで仮装なマスコット」全8種が登場することが発表された。ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」にて、5月13日18時から5月18日正午12時まで受注予約を受け付ける。

【写真】ナース、ドクター、えだまめ？ 「みんなで仮装なマスコット」

今回登場する「みんなで仮装なマスコット」は、ちいかわたちが思い思いの仮装でハロウィンを楽しむ姿を立体化したもの。ラインナップは、ナースなちいかわ、ナースなハチワレ、ドクターなうさぎ、コウモリなモモンガ、コウモリな古本屋、えだまめなくりまんじゅう、いちご大福なラッコ、バフォメットなシーサーの全8種。ハロウィンの定番仮装から、えだまめやいちご大福といった意外な仮装までバラエティ豊かに揃う。

価格はいずれも1,980円（税込）。お届けは2026年9月下旬頃より順次発送予定で、受注販売分のお届け時期以降は「ちいかわマーケット」や一部店舗でも販売される。

「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノがXで発信する漫画作品。ちいかわと、友達のハチワレ、うさぎなど個性豊かなキャラクターたちが織りなす日常を描く。2022年4月より「めざましテレビ」（フジテレビ系列）内でTVアニメが放送中で、2026年7月24日には「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開も予定されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）