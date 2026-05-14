「単純に実力不足なんじゃないかなと思います」

【MLB】ドジャース 4ー0 ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のジャイアンツ戦で7回8奪三振4安打無失点と好投を見せ、今季3勝目を挙げた。規定投球回に到達し、防御率0.82は両リーグトップに立った。チームの連敗を4で止めたが、試合後の取材対応では不振に苦しむ打撃に関する質問が相次いだ。

3月にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）があり、今季は例年以上に早めの調整を求められた。さらに、シーズンに入れば相手バッテリーによる内角攻めが徹底。ここまで4死球は、すでに昨季の3死球を超えている。ここまで打率.240、7本塁打、OPS.797。現在の打撃をどう見ているのか。

「単純に実力不足なんじゃないかなと思います。好調もあれば不調もあるとは思いますけど、そういったものを含めて実力のうちだと思うので。長引かせない引き出しの多さだったり、好調を長く維持できる引き出しの多さだったりとか。そこも含めて選手としての力量なのかなと思っています」

メディアに指摘されている不振の原因については否定的だった。この日は投手専念となり、14日（同15日）のジャイアンツ戦もベンチスタートとなる。米メディアから「納得しているか？」と問われ、「そうですね。そこはいろんな人と話しながら、休みを入れるところは入れながら。最後の昨日の打席は比較的、良かったので。自分の納得できる形をまた出た時にできれば、（打者休養を）有効に使えるんじゃないかなと思います」と前を向いた。

「1試合1試合いろいろ試しながらというか、これが良くなるんじゃないか、あれが良くなるんじゃないかっていうのを、その過去に経験してきた失敗も含めて、どういう失敗が多い時は、こういう意識の方が良くなるんじゃないかなという。1個1個試しながらいったときに、一昨日はそれがいい方向に出ていたので。明日また練習しながら、明後日の試合に臨みたいなと思います」

15日（同16日）の敵地・エンゼルス戦を仕切り直しの一戦としたいところだ。（Full-Count編集部）