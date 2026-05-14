Snow Manの佐久間大介さんは5月14日、自身のInstagramを更新。シンガポールでのオフショットを公開しました。（サムネイル画像出典：佐久間大介さん公式Instagramより）

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Snow Manの佐久間大介さんは5月14日、自身のInstagramを更新。シンガポールでのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。

【写真＆動画】佐久間大介の海外オフショット

「頭にマーライオンくらうの斬新」

佐久間さんは「ポケマルでシンガポール行った時の写真！！」とつづり、12枚の写真と1本の動画を投稿。マリーナ・ベイサンズやマーライオンなど、シンガポール定番の観光名所から自然豊かなエリアまで満喫したようです。佐久間さんは「楽しかった　次はどこ行こうか！！」ともつづっています。

ファンからは「彼氏すぎん？！」「デートしてるみたいで楽しい」「頭にマーライオンくらうの斬新」「歩くのはやッ！」「横顔綺麗すぎる」「貴重ですね」などの声が寄せられました。

「韓国でもそろそろ気軽に歩けなくなるよー」

3月17日の投稿では、韓国でのオフショットを公開した佐久間さん。ファンからは「ありえん美人すぎる」「神スタイル」「韓国でもそろそろ気軽に歩けなくなるよー」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)