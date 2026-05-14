「彼氏すぎん？！」佐久間大介、海外オフショット公開！ 「デートしてるみたい」「歩くのはやッ！」
Snow Manの佐久間大介さんは5月14日、自身のInstagramを更新。シンガポールでのオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真＆動画】佐久間大介の海外オフショット
ファンからは「彼氏すぎん？！」「デートしてるみたいで楽しい」「頭にマーライオンくらうの斬新」「歩くのはやッ！」「横顔綺麗すぎる」「貴重ですね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】佐久間大介の海外オフショット
「頭にマーライオンくらうの斬新」佐久間さんは「ポケマルでシンガポール行った時の写真！！」とつづり、12枚の写真と1本の動画を投稿。マリーナ・ベイサンズやマーライオンなど、シンガポール定番の観光名所から自然豊かなエリアまで満喫したようです。佐久間さんは「楽しかった 次はどこ行こうか！！」ともつづっています。
「韓国でもそろそろ気軽に歩けなくなるよー」3月17日の投稿では、韓国でのオフショットを公開した佐久間さん。ファンからは「ありえん美人すぎる」「神スタイル」「韓国でもそろそろ気軽に歩けなくなるよー」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)