14日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.2％増の2410億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同16.1％増の1919億円だった。



個別では上場インデックスファンド２２５ <1330> 、ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株） <2530> 、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、ＮＥＸＴ ＴＯＰＩＸ連動型上場投信 <1306> など99銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、東証ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2555> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> など50銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が3.26％高、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> が3.04％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> は4.20％安、ＮＺＡＭ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） <534A> は4.04％安、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> は3.94％安、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> は3.86％安、グローバルＸ デジタル・イノベーション－日本株式ＥＴＦ <2626> は3.43％安と大幅に下落した。



日経平均株価が176円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1368億3200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1517億9100万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が121億6000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が118億9200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が104億7500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が81億700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が47億4700万円の売買代金となった。



株探ニュース