自身のインスタグラムで公開

カーリング女子の北京五輪銀メダリストで現在は解説者を務める石崎琴美さんが、自身のインスタグラムを更新。かつてのチームメイトである藤澤五月（ロコ・ソラーレ）との再会の様子を公開すると、藤沢のいつもと違う私服姿が、ファンの注目を集めている。

石崎さんは「札幌にきたともだちとでぇーと #さっちゃん #ひさしぶり #札幌」と記して、写真を公開。白いTシャツにピンクのシャツを羽織った私服姿の藤澤が満面の笑みでピースしている写真を投稿している。

氷上の表情とは違う藤澤の様子にファンからコメントが殺到。「さっちゃんの笑顔が素敵」「デート楽しんでくださいね〜」「可愛すぎて反則」「私服のセンスも最＆高」「ことみさん、ズル〜い さっちゃんとでぇーとなんて何やっても楽しそう！」「私服姿も、とても素敵です!」などの声があがっていた。

2002年ソルトレイクシティ五輪、10年バンクーバー五輪にも出場している石崎さんは、22年北京五輪では女子日本代表（ロコ・ソラーレ）に最年長として参加。リザーブとして献身的に藤澤らを支えた。24年5月にチームから離脱することを発表。現在は解説者として活躍している。



（THE ANSWER編集部）