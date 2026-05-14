首位に肉薄で２差も――残りは２節、直接対決なし。マンC指揮官ペップが率直発言「アーセナル次第だ。彼らが両方勝てば、我々にできることは何もない」
現地５月13日に開催されたプレミアリーグ第31節の延期分で、ジョゼップ・グアルディオラ監督が率いる２位のマンチェスター・シティが、鎌田大地を擁する15位のクリスタル・パレスとホームで対戦。３−０で快勝した。
34分にアントワーヌ・セメニョが均衡を破ると、直後の40分にオマル・マルムシュ、終盤の86分にサビーニョが追加点を挙げた。リーグ戦７試合ぶりに先発したフィル・フォーデンは２アシストと素晴らしい活躍を見せた。
きっちりと勝点３を積み上げた結果、アーセナルとの差を２ポイント差とした。とはいえ、残り２試合で、直接対決はない。自力優勝の可能性は消滅しており、ライバルクラブの取りこぼしを願うほかない。
英公共放送『BBC』によれば、グアルディオラ監督は優勝争いについて、次のような思いを明かした。
「それは彼ら（アーセナル）次第だ。もし彼らが２試合勝てば、我々にできることは何もなく、語ることもない。私たちにできるのは、万が一に備えてその争いに加わっていることだけだ。最後の２試合はタフな戦いになるだろう」
シティは16日にFAカップの決勝をチェルシーと戦った後、19日にボーンマス、24日にアストン・ビラと相まみえる。経験豊富な55歳の名将は、こうも語った。
「ボーンマスとアストン・ビラは決して簡単な相手ではない。ボーンマスはヨーロッパの大会出場を懸けて戦っており、素晴らしいチームだ。彼らが最後に負けたのがいつかさえ分からない（リーグ戦では１月３日のアーセナル戦が最後）が、今は一旦休憩し、FAカップ決勝に全力を注ぐべきだ。試合に勝ち、タイトルを勝ち取るには、もっと、もっと、もっと、もっと良くなければならない」
シティとしては兎にも角にも目の前の敵を倒し、他会場からの吉報を待つだけだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】そこでヒールか！フォーデンの超絶アシスト
34分にアントワーヌ・セメニョが均衡を破ると、直後の40分にオマル・マルムシュ、終盤の86分にサビーニョが追加点を挙げた。リーグ戦７試合ぶりに先発したフィル・フォーデンは２アシストと素晴らしい活躍を見せた。
英公共放送『BBC』によれば、グアルディオラ監督は優勝争いについて、次のような思いを明かした。
「それは彼ら（アーセナル）次第だ。もし彼らが２試合勝てば、我々にできることは何もなく、語ることもない。私たちにできるのは、万が一に備えてその争いに加わっていることだけだ。最後の２試合はタフな戦いになるだろう」
シティは16日にFAカップの決勝をチェルシーと戦った後、19日にボーンマス、24日にアストン・ビラと相まみえる。経験豊富な55歳の名将は、こうも語った。
「ボーンマスとアストン・ビラは決して簡単な相手ではない。ボーンマスはヨーロッパの大会出場を懸けて戦っており、素晴らしいチームだ。彼らが最後に負けたのがいつかさえ分からない（リーグ戦では１月３日のアーセナル戦が最後）が、今は一旦休憩し、FAカップ決勝に全力を注ぐべきだ。試合に勝ち、タイトルを勝ち取るには、もっと、もっと、もっと、もっと良くなければならない」
シティとしては兎にも角にも目の前の敵を倒し、他会場からの吉報を待つだけだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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