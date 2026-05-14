首位に肉薄で２差も――残りは２節、直接対決なし。マンC指揮官ペップが率直発言「アーセナル次第だ。彼らが両方勝てば、我々にできることは何もない」

首位に肉薄で２差も――残りは２節、直接対決なし。マンC指揮官ペップが率直発言「アーセナル次第だ。彼らが両方勝てば、我々にできることは何もない」