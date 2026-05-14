コメダがロッテ「クランキー」と初コラボ食感も楽しい「シロノワール」と「ジェリコ」は数量限定。

コメダ珈琲店は、ロッテのチョコレート「CRUNKY（クランキー）」との数量限定コラボレーション商品「シロノワール CRUNKY」「ジェリコ CRUNKY」を、2026年5月14日から販売します（一部店舗を除く）。

チョコの味わいとサクサク食感を楽しめる

ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」と初めてコラボレーションした2商品が登場します。

・シロノワール CRUNKY

あたたかいデニッシュの間に、チョコスプレッドとサクサク食感のチョコパフをサンド。ソフトクリームの上からもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングしています。

食べ終わるまで、どこを食べても「クランキー」らしいチョコの味わいとサクサク食感を楽しめるシロノワールです。

価格は980円〜1040円。ミニサイズは780円〜840円です。

・ジェリコ CRUNKY

ぷるぷるのコーヒージェリーとサクサクのチョコパフ、ダブルの食感が魅力の一品が登場。コーヒージェリーの下とホイップの上にチョコパフを使用し、ひと口目から食感のアクセントを楽しめます。

ほろ苦いコーヒージェリーとコク深い甘さのチョコによるハーモニー、そして満足感を両立したコラボレーション商品です。

価格は710円〜950円。

販売期間は、26年5月14日から7月初旬までの予定。いずれも数量限定のため、なくなり次第販売を終了します。

店舗によって価格が異なります。「デザートセット」対象です。

ミニサイズを含むシロノワール CRUNKYのソフトクリームはホイップクリームに変更できません。また、ジェリコ CRUNKYのホイップクリームをソフトクリームに変更することもできません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部