大谷翔平、今季4度目の投手専念 ド軍スタメン発表…CY賞左腕レイと投げ合い、ベッツ1番起用
ジャイアンツとの4連戦カード3戦目
【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）
ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板する。球団がスタメンを発表。大谷は予定通り投手専念となった。
大谷は投手としてここまで6試合に先発し2勝2敗、防御率0.97。前回5日（同6日）の敵地アストロズ戦では投手専念で7回を投げて2失点。負け投手となっていた。
打撃では前日12日（同13日）に12試合ぶりとなる7号ソロを放つなど2安打をマーク。ロバーツ監督は13日と14日（同14日、15日）は打者としては休養させることを明言している。投手専念は今季4度目となる。
ドジャースは1番にムーキー・ベッツ内野手を起用。指名打者には6番でテオスカー・ヘルナンデス外野手が入った。
ジャイアンツはロビー・レイ投手が先発する。2021年にはア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞。今季は8試合で3勝4敗、防御率2.76。前回8日（同9日）のパイレーツ戦では6回1失点で勝ち投手となった。
○ドジャース
1（遊）ベッツ
2（捕）スミス
3（一）フリーマン
4（中）パヘス
5（右）タッカー
6（DH）T・ヘルナンデス
7（二）ロハス
8（左）コール
9（三）エスピナル
（投）大谷（Full-Count編集部）