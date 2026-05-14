ジャイアンツとの4連戦カード3戦目

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板する。球団がスタメンを発表。大谷は予定通り投手専念となった。

大谷は投手としてここまで6試合に先発し2勝2敗、防御率0.97。前回5日（同6日）の敵地アストロズ戦では投手専念で7回を投げて2失点。負け投手となっていた。

打撃では前日12日（同13日）に12試合ぶりとなる7号ソロを放つなど2安打をマーク。ロバーツ監督は13日と14日（同14日、15日）は打者としては休養させることを明言している。投手専念は今季4度目となる。

ドジャースは1番にムーキー・ベッツ内野手を起用。指名打者には6番でテオスカー・ヘルナンデス外野手が入った。

ジャイアンツはロビー・レイ投手が先発する。2021年にはア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞。今季は8試合で3勝4敗、防御率2.76。前回8日（同9日）のパイレーツ戦では6回1失点で勝ち投手となった。

○ドジャース

1（遊）ベッツ

2（捕）スミス

3（一）フリーマン

4（中）パヘス

5（右）タッカー

6（DH）T・ヘルナンデス

7（二）ロハス

8（左）コール

9（三）エスピナル

（投）大谷（Full-Count編集部）