お笑いタレント明石家さんま（70）が13日放送のフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。お笑いコンビ「レインボー」の池田直人（32）の“身内説”に言及する場面があった。

2024年にレインボーが同局「さんまのお笑い向上委員会」に初出演した時に披露した、池田はさんまの息子の可能性があるというネタ。さんまはこの日の番組でも「俺の子供かも分からない」と自ら切り出し、池田は「パパー！」とノリノリで応えた。

三十数年前に撮影されたというさんまと池田の母の2ショット写真が“根拠”だが、さんまは「池田のお母さんが若い時、写真な、俺が肩組んでたばこ吸うてたんや」と写真について説明。

池田の相方・ジャンボたかおは「俺らも半信半疑だったんですけど、大阪のさんまさんの番組で言わしてもらう時に、さんまさんは“何やその話！”みたいに乗ってくださったんですけど（村上）ショージ師匠が“何やその話。ただのファンやろ”ってめっちゃガチだった」と以前の番組でのやり取りを明かした。

「目の前に息子が現れた。パパ―！」と笑顔で手を振る池田に、さんまは「いやいやいや、あかんわお前。IMALUに謝れ、アホ」と突っ込み。「お姉ちゃん、ごめんね」と言う池田に、スタジオは大盛り上がりとなった。

さんまの長女であるタレント・IMALUと池田は偶然にも同じ9月19日生まれだという。ジャンボが「これは秘密ですよ。IMALUさんと池田、なぜか誕生日一緒です。多分ですよ、さんまさんはそういう時期がある。あなたは鮭です」と言うと、さんまは「さんまや！」と突っ込んでオチを付けていた。