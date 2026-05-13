MORE STARが、新曲「WITH KAWAII論」を本日配信リリースし、MVを公開した。また、本楽曲が8月26日に両A面で発売される1stシングルCDの表題曲に決定した。

「WITH KAWAII論」は、グループコンセプトである「WITH KAWAII（あなたと一緒に）」を体現し、ファンと一緒に“KAWAII”を見つけ、創っていく楽曲だという。ルールや運命さえも自分の力で前向きに変えていけるというポジティブなメッセージを届けた1曲に仕上がっているとのことだ。

MVは、白衣姿のメンバーたちが“KAWAII”を研究するユニークな世界観の映像に。特徴的なダンスに加え、メンバーそれぞれの魅力が存分に詰め込まれた作品になっているという。

なお、7月7日に東京・豊洲PITにて開催されるMORE STARの1st ワンマンライブは、現在プレイガイド最速先行受付中だ。

◾️1stシングルCD両A面「タイトル未定 / WITH KAWAII論」

2026年8月26日（水）リリース

購入：https://lnk.to/MS_1stsingle_CD 初回限定盤：KLM_10001 3,000円

MORE STAR盤：KLM_10002 1,800円

通常盤：KLM_10003 1,200円 ▼店舗別購入者特典

・Amazon.co.jp

初回限定盤：「デジタルサイン入りメガジャケ（山本るしあ・鈴木花梨・新井心菜）」

MORE STAR盤：「デジタルサイン入りメガジャケ（高梨ゆな・萩田そら・森田あみ）」

通常盤：「デジタルサイン入りメガジャケ（遠藤まりん・中山こはく・笹原なな花）」 ・タワーレコード全店（オンライン含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「山本るしあ ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「山本るしあ 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む／一部店舗除く）

初回限定盤：「高梨ゆな ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「高梨ゆな 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ・楽天ブックス

初回限定盤：「遠藤まりん ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「遠藤まりん 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ・ネオウィング

初回限定盤：「萩田そら ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「萩田そら 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ・セブンネットショッピング

初回限定盤：「鈴木花梨 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「鈴木花梨 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）／SHIBUYA TSUTAYA公式サイト（予約のみ）

初回限定盤：「笹原なな花 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「笹原なな花 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ・Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

初回限定盤：「新井心菜 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「新井心菜 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ・Sony Music Shop

初回限定盤：「中山こはく ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「中山こはく 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ・全国アニメイト（通販含む）

初回限定盤：「森田あみ ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「森田あみ 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ・応援店共通特典

初回限定盤：「集合アーティスト写真 ミニポスター」

MORE STAR盤／通常盤：

「集合アーティスト写真 生写真1枚（全5種からランダム1種お渡し）」 ※特典は店舗毎に無くなり次第終了

※応援店舗は追って発表 ▼リリースイベント

2026年

5/23（土）カメイドクロック カメクロコート

5/30（日）ららぽーと福岡 オーバルパーク

6/7（日）アリオ亀有 屋外イベント広場

6/13（土）汐留シオサイト地下歩道 特設ステージ

※詳細は後日オフィシャルサイトにて発表