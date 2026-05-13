SVリーグ男子CS決勝GAME1の地上波放送に柳田将洋と大塚達宣がゲスト出演！

フジテレビ★バレーボールの公式SNSは13日（水）、フジテレビ地上波で放送される大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）チャンピオンシップ ファイナル GAME1 サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオンの解説者を発表した。

15日（金）に横浜アリーナで開催される本試合はフジテレビ地上波のほか、フジテレビNEXTやTVerでも放送されることが明らかとなっている。フジテレビ地上波とTVerは18:30から、フジテレビNEXTは18:50から放送が開始される。

今回、フジテレビ地上波の解説を元バレーボール男子日本代表の福澤達哉さんが、ゲスト解説を東京グレートベアーズでプレーする柳田将洋と、男子日本代表でセリエAのミラノに所属する大塚達宣が務めることとなった。

福澤さんは長年、男子日本代表の主力として活躍。クラブキャリアではパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）やブラジル、フランスのクラブチームでプレーした。2021年に現役を引退した後は、バレーボール解説者としても活動している。

柳田は慶應義塾大学在学中に男子日本代表へ初選出。同校卒業後の2015年にサントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）へ入団した。2017年に海外へ渡ると、ドイツやポーランドで経験を積んだ。また、2018年からの3年間は男子日本代表のキャプテンを務めている。2020年に再び日本に戻ると、古巣のサントリーサンバーズやジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）でのプレー経験を経て、2023年に東京GBへ加入した。

一方の大塚は早稲田大学在学中からパナソニックパンサーズでプレー。男子日本代表にも選出された。同校を卒業後もパナソニックパンサーズに所属していたが、2024年に退団。2024-25シーズンからセリエAのミラノに在籍している。男子日本代表としては、2021年の東京オリンピックや2024年のパリオリンピックに出場。2023年と2024年のバレーボールネーションズリーグでは、チームのメダル獲得に貢献している。

また、16日（土）のGAME2と17日（日）のGAME3はNHK BSとフジテレビNEXTで放送予定だ。なお、どちらかが2勝した場合、GAME3は実施されない。