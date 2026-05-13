CANDY TUNE南なつ「お先にプール開き」沖縄での水着ショット公開「スタイル抜群」「コーデおしゃれ」
【モデルプレス＝2026/05/13】CANDY TUNEの南なつが5月12日、自身のInstagramを更新。プールでの水着ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】紅白出演アイドルメンバー「半端ない透明感」沖縄での水着ショット
南は、沖縄のハッシュタグと共に「なつはお先にプール開きしました」とつづり、プールサイドでの写真を複数枚投稿。リゾート地の建物と鮮やかな青空をバックに、色白な腕やデコルテのラインが際立つ淡いピンクと水色の水着姿でポーズを決めて、アンニュイな表情の立ち姿を公開している。
この投稿には「夏が似合う」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「夏先取り感すごい」「プールコーデおしゃれ」「爽やかで素敵」「半端ない透明感」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】紅白出演アイドルメンバー「半端ない透明感」沖縄での水着ショット
◆南なつ、沖縄での水着ショット公開
南は、沖縄のハッシュタグと共に「なつはお先にプール開きしました」とつづり、プールサイドでの写真を複数枚投稿。リゾート地の建物と鮮やかな青空をバックに、色白な腕やデコルテのラインが際立つ淡いピンクと水色の水着姿でポーズを決めて、アンニュイな表情の立ち姿を公開している。
◆南なつの投稿に反響
この投稿には「夏が似合う」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「夏先取り感すごい」「プールコーデおしゃれ」「爽やかで素敵」「半端ない透明感」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】