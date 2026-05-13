WEST.小瀧望「母の日と母の誕生日が重なったので」家族での沖縄満喫ショット公開「理想の息子」「オーラ放ってる」の声
【モデルプレス＝2026/05/13】WEST.の小瀧望が5月12日、自身のInstagramを更新。沖縄への家族旅行での様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳STARTOイケメン「仲の良さが伝わってくる」両親との沖縄旅行ショット（2枚目）
小瀧は「母の日と母の誕生日が重なったので、沖縄旅行へ」と報告し、家族で沖縄を訪れた際のプライベートショットを複数枚投稿。自身が海辺で佇むショットや、「65」のキャンドルが飾られたバースデーケーキなどのショットとともに、小瀧と父親、母親との家族3ショットも公開している。
また「摂取したカロリーを消費するためにプールで歩く母と、泳ぐ子（私）」と、滞在中の微笑ましいエピソードもつづっている。
この投稿に、ファンからは「お母さん想い素敵すぎる」「家族仲の良さが伝わってくる」「沖縄でのプライベートショット癒やされる」「理想の息子」「お母さん最高のバースデーですね」「オーラ放ってる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳STARTOイケメン「仲の良さが伝わってくる」両親との沖縄旅行ショット（2枚目）
◆小瀧望、母の日に家族旅行へ
小瀧は「母の日と母の誕生日が重なったので、沖縄旅行へ」と報告し、家族で沖縄を訪れた際のプライベートショットを複数枚投稿。自身が海辺で佇むショットや、「65」のキャンドルが飾られたバースデーケーキなどのショットとともに、小瀧と父親、母親との家族3ショットも公開している。
◆小瀧望の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お母さん想い素敵すぎる」「家族仲の良さが伝わってくる」「沖縄でのプライベートショット癒やされる」「理想の息子」「お母さん最高のバースデーですね」「オーラ放ってる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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