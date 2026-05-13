有原は5回68球1失点（自責0）の好投

ファイターズ鎌ケ谷スタジアムで13日、日本ハム-楽天のファーム・リーグ公式戦が行われ、楽天が3-2で勝利した。

楽天先発の前田健太投手は、2回に上川畑大悟内野手の適時打で先制を許したが、その後は立て直した。5回、6回を3者凡退に抑えると、7回は1死から安打を浴びながらも後続を連続三振。7回104球5安打2四球7奪三振1失点でマウンドを降りた。

打線は4回、吉野創士外野手の安打などで好機をつくり、相手失策の間に同点。6回には1死一、二塁からオスカー・ゴンザレス外野手の適時二塁打で勝ち越しに成功した。7回にもルーク・ボイト内野手の適時打で追加点を挙げ、終盤のリードにつなげた。

8回は酒居知史投手が宮崎一樹外野手の適時打で1点を失った。9回は江原雅裕投手が無死満塁のピンチを招いたが、雨脚が強まり試合は中断。そのままコールドとなり、楽天が逃げ切った。ボイト、吉野はともに2安打を記録している。

敗れた日本ハムは、有原航平投手が5回68球3安打2四球1失点（自責点0）の内容。打線では上川畑が先制打を含む3安打をマークした。なお、6回には育成2位ルーキー・横山永遠投手が公式戦初登板したが、送球時のアクシデントで降板となった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）