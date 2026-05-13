ＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）は１３日、フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織の神戸市内での引退会見を生中継した。

白いジャケット、スカート姿で登壇した坂本は「本日は、今までの感謝をたくさん伝えられたらと思っております。よろしくお願いいたします」とあいさつした。会見の最後に大学時代に出会った同じ年の男性との結婚を発表した。さらに今月５日に婚姻届を提出していたことを明かした。

スタジオには坂本の親友でフィギュアスケートで北京五輪団体銀メダルの樋口新葉さんが出演。結婚について「結婚発表…びっくりしたんですけど」と切り出し「あの…実は聞いていたので」と明かし「いつ言うっていうのを先週聞いていたので、ずっとドキドキしながら見ていました」と明かした。

ＭＣでタレントの恵俊彰は「お相手もご存じなんですか？」と質問され「はい。お会いしたことあります」と明かしていた。

さらに恵は「結婚式も挙げられたんですか？」と質問し樋口さんは「まだ全然です」と笑顔で明かした。別の出演者から交際について相談はあったか？と聞かれ「付き合う前の話とかもずっと聞いていたので。付き合った時は『あっ付き合ったんだ』っていうので。『結婚します』って言われたのでその時はびっくりして」と打ち明けていた。