あと29日で開幕する「FIFAワールドカップ2026」。カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3か国16都市で開催され、史上最多となる48チームが激闘を繰り広げる今大会。日本テレビ系では、2018年ロシア大会以来2大会ぶりに地上波テレビ中継を行い、日本の決勝トーナメント進出のカギを握るグループステージ第2戦（6月21日）メキシコ・モンテレイで行われるチュニジアとの一戦を含む計15試合を全国生中継でお届けする。

今大会の中継テーマとして「すべての夢を、ゴールにつなげ」を掲げ、日本を代表するアーティスト・B'zによる渾身の書き下ろしの2026日本テレビ系サッカー中継テーマソングとともに、世界のトッププレーヤーたちが織りなすドラマと美技、そして熱戦を盛り上げていく。

そして、今大会を熱くお届けする日本テレビ系スペシャルナビゲーターに、俳優の竹内涼真が就任！

竹内は5歳からサッカーを始め、高校時代には名門・東京ヴェルディのユースチームに所属。センターバックとしてプレーするなど、本格的に競技と向き合ってきた確かな実力と経歴の持ち主。俳優として第一線で活躍する現在も様々な形でサッカーに携わり、サッカーに対する並々ならぬ愛情と造詣の深さを持ち続けている。

自らも本気でボールを追いかけた経験があるからこそ語れる競技の過酷さや奥深い魅力、そしてトッププレーヤーたちの凄みを熟知する竹内。独自の熱い視点で、視聴者の皆様とともに日本代表の挑戦、そして世界最高峰の祭典の興奮を全力でナビゲートしていただく。

■竹内涼真 コメント

ドキドキが止まりません。ワールドカップという憧れ続けた舞台を前に、「スペシャルナビゲーター」という役目が自分に務まるのか正直悩み抜きました。しかし、目の前のチャンスに飛び込まない選択肢は自分の人生にはないと思い、決断しました。20歳まで本気でボールを追いかけ、プロ選手になる夢を諦めた人間だからこそ、サッカー選手への特別なリスペクトがあります。今回、森保監督とお話しする機会もいただき『目標は優勝』という言葉を直接伺い、今の日本代表ならそれは決して夢物語ではないと確信しました。今の代表は、間違いなく史上最強です。僕もひとりのファンとして、そして国民の皆さんと共に現地で、テレビの前で、暑苦しいほど全力で戦う覚悟です。日本の歴史が変わる瞬間を信じ、全員で応援し熱狂しましょう！