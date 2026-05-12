三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーであり、ソロアーティスとしても活躍するGAN (岩田剛典)が5月10日、千葉・幕張メッセで開催されたKカルチャーフェスティバル＜KCON JAPAN 2026＞最終日に出演した。GANは、M COUNTDOWN STAGEに登場。7月1日リリースの2026年第1弾シングル「Who’s Next / RISE NOW」から、「Who’s Next」を世界初披露した。

2025年11月から2026年3月にかけて自身初のアジアツアー＜Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”＞を開催したGAN。同ツアーでは台北、バンコクに続いて、ファイナルとしてソウル公演を実施したほか、日韓合同サバイバルオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』ではメインプロデューサーの一人として参加するなど、韓国カルチャーとの結びつきも強い。

＜KCON JAPAN 2026＞を締めくくるM COUNTDOWN STAGEは、多くのアーティストが出演するステージで、GANは5人組バンドhrtz.wavのパフォーマンスに続いて登場した。

このステージに先駆けて、シングル「Who’s NEXT / RISE NOW」の最新アーティスト写真が公開されていたが、今回のステージではピンクのニット帽とサングラス、テーラードジャケットを羽織ったスワッグなスタイルが目を引いた。

ビートに合わせて照明が激しく明滅するステージ。約40人のバックダンサーを率いてGANが中央に躍り出た。ダイナミックにうねり、躍動するパフォーマンスが圧巻だ。そしてダンスナンバー「Who’s Next」は、印象的なフレーズが繰り返されるなど、イントロからして中毒性が高い。ヒップホップカルチャーをリスペクトするGANの名刺的トラック「CROWN」同様、歌とラップの混合も魅力的だ。

また、「Who’s Next」や「CROWN」のコレオグラフを手掛けたRIEHATAが、＜KCON＞オリジナルパフォーマンスのディレクションも担当。「Who’s Next」の世界初パフォーマンスは、GANの新章の幕開けを感じさせるものとなった。

なお、2026年第1弾シングル「Who’s Next / RISE NOW」(W-A-SIDE-SINGLE)収録曲より「Who‘s Next」が本日5月12日に先行配信スタートしたほか、＜KCON JAPAN 2026＞バージョンの「Who’s Next」Dance Practice動画も公開となっている。

■W-A-SIDE-SINGLE「Who’s Next / RISE NOW」

2026年7月1日(水)リリース

CD詳細：https://iwata-takanori.lnk.to/space_cowboyPR ■先行配信「Who‘s Next」

2026年5月12日(火)配信開始

配信リンク：https://iwata-takanori.lnk.to/whosnextPR