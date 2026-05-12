俳優のポール・メスカルと女優ジェシー・バックリーが、新作映画「Hold on to Your Angels」で再びスクリーン共演を果たす。2人は2025年公開の歴史ドラマ「ハムネット」で夫婦役を演じ、ジェシーはアカデミー賞主演女優賞を受賞した。



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新作は「ハッシュパピー～バスタブ島の少女～」のベン・ザイトリンが脚本・監督を務めるアウトロー・ロマンス。ザイトリンは声明で、「これは私が目撃した中で最も不可能なラブストーリーです。崩れゆく南ルイジアナを舞台にした、アメリカの終わりのためのアウトロー・ロマンスです」と説明している。



さらに、「17年前、『ハッシュパピー』のオーディションに、主人公パム・ハーパー(リトル・ジョー役)が入ってきた瞬間から、この物語を描くことを夢見てきました。消えゆく生き方へのラブレターであり、分断された世界に共感を呼びかける作品です」と思いを語った。



あらすじによると、ポールは「地獄行きの無法者」、ジェシーは「迷える魂を導く獰猛な羊飼い」を演じ、崩壊していく湿地帯の楽園の中で破滅的な恋に落ちていくという。



本作はブラッド・ピットの製作会社プランBが手がけ、来年2月に撮影開始予定となっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）