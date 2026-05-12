『ココイチ』人気カレーが店舗＆数量限定で復活 “肉塊総選挙”1位に輝いた初代メニューが再登場
カレーハウスCoCo壱番屋が、15日より「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を全国約670店舗で数量限定再販する。昨年実施した「肉塊総選挙」で1位に輝いた初代メニューが、ファンの声に応えて復活する。
【画像】品名・価格「肉塊オーダー制」でLEVEL1〜4まで4段階のサイズ
「肉塊総選挙」は、2025年11月にココイチ公式Xで実施された企画。歴代の肉塊カレー5商品を対象に、「もう一度食べたい肉塊カレー」への投票を募った結果、「ホロ肉ドカンと豪快カレー」が最多得票を獲得した。これを受けて再販が決定した。
本商品は2023年4月と11月に店舗・数量限定で販売され、いずれも約2週間で完売店舗が続出した実績を持つ。シリーズ化の原点となった初代肉塊カレーとして、高い支持を集めてきたメニューだ。
特徴は、豚肩ロース肉の塊をスプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げ、豪快にトッピングしている点にある。そこへ「シャリアピンソース」をたっぷりとかける。にんにくの風味とオニオンソテーの甘みがきいたしょうゆベースのソースが、肉塊の旨みを引き立てる。さらにフライドガーリックを加え、ボリュームとパンチのある味わいに仕上げた。
別添えのスパイスも用意されており、8種のスパイスと岩塩をブレンドした香り豊かな風味を好みに合わせて楽しめる。
また、本商品は「肉塊オーダー制」を採用。注文時に肉塊レベルを選択でき、豚肩ロース肉の量に応じてLEVEL1からLEVEL4までの4段階を展開する。好みのサイズで、自分だけの肉塊カレーを堪能できる仕様となっている。
【画像】品名・価格「肉塊オーダー制」でLEVEL1〜4まで4段階のサイズ
「肉塊総選挙」は、2025年11月にココイチ公式Xで実施された企画。歴代の肉塊カレー5商品を対象に、「もう一度食べたい肉塊カレー」への投票を募った結果、「ホロ肉ドカンと豪快カレー」が最多得票を獲得した。これを受けて再販が決定した。
特徴は、豚肩ロース肉の塊をスプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げ、豪快にトッピングしている点にある。そこへ「シャリアピンソース」をたっぷりとかける。にんにくの風味とオニオンソテーの甘みがきいたしょうゆベースのソースが、肉塊の旨みを引き立てる。さらにフライドガーリックを加え、ボリュームとパンチのある味わいに仕上げた。
別添えのスパイスも用意されており、8種のスパイスと岩塩をブレンドした香り豊かな風味を好みに合わせて楽しめる。
また、本商品は「肉塊オーダー制」を採用。注文時に肉塊レベルを選択でき、豚肩ロース肉の量に応じてLEVEL1からLEVEL4までの4段階を展開する。好みのサイズで、自分だけの肉塊カレーを堪能できる仕様となっている。