Photo: にしやまあやか

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

コンパクト財布は小ささにこだわると使いにくくなり、機能を優先すれば似たようなデザインになりがちです。

そんなジレンマを感じていたなか、今回サンプルをお借りしたusflの財布「mini」は見事に期待を裏切ってくれました。使い勝手が良いのはもちろん、珍しいレザーを採用したユニークなお財布だったんです。

「1秒でアクセス」の操作が心地いい

Photo: にしやまあやか

今回試してみたのは、ほぼカードサイズ（94×59mm）という驚きの小ささを実現した「mini」。この手の極小財布は、独特の操作に慣れが必要な「癖の強い」ものも多いのですが、これは直感的に使えました。

Photo: にしやまあやか

最大の特徴は、カード・お札・小銭入れのすべてにフタがない、オープンな独自構造。財布を開いた瞬間に中身がパッと見渡せるので、お会計の際にお財布をあちこち傾けたり、持ち替えたりする必要がありません。

Photo: にしやまあやか

カードを束ねて7枚も収納可能です。ゆとりあるマチのおかげでガバッと開けられて、お目当てのカードへすぐたどり着けました。

2つ折り財布並みの収納力を備えつつ、コンパクトさも取り回しの良さも叶えてくれる、まさに優等生なお財布だと感じました。

霧に包まれたようなレザーの正体

Photo: にしやまあやか

機能性以上に釘付けになったのが、素材に使われているイタリア・ブルターニャ社の「ゴースト」というレザーでした。

ゴーストレザーは表面に白いワックスがたっぷりと塗り込まれていて、まるで深い霧のなかに本体が隠れているような幻想的な表情をしているのが特長。

ロットや部位によって、下地の色がうっすらと透けて見えるのも面白いところです。

Photo: にしやまあやか

使い始めはワックスの効果でマットかつサラッとした感触なのですが、どこか上品な、唯一無二の佇まいをしています。内部にさりげなく入れられたブランドネームも粋です。

余計な装飾はないものの、「それ、どこの？」と聞かれること間違いなしの個性的なルックスだったので、人とかぶりたくないというこだわり派の方にもおすすめです。

時間をかけて「素顔」を見せてくれる

Image: usfl

このレザーの真骨頂は、なんといってもその奥深いエイジングにあります。最初は白く曇った表情をしていますが、使い込むうちにワックスがなじみ、下地に隠されていた本来の色と艶がゆっくりと顔を出してくるのだとか。

出会った当初はどこかよそよそしくベールをまとっているけれど、触れ合ううちに少しずつ素顔が見えてくるという点ではなんだか人と人との関係みたい。「mini」もまた、時間をかけることでかけがえのない相棒に育っていく予感です。

ここでは紹介しきれなかったポイントもまだまだありますので、気になった方はぜひプロジェクトページものぞいてみてください。

machi-ya購入限定！初夏のアウトドア応援キャンペーン

配布枚数：先着50枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年5月31日（日）23:59 クーポン金額：1,500円OFF（支援金額10,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

すべてが一目瞭然。操作も思考もミニマムで素早くお会計できる。小さい財布mini 10,980円 先着5名様限定 3600円OFF machi-yaで見る

>>すべてが一目瞭然。操作も思考もミニマムで素早くお会計できる。小さい財布mini

Photo: にしやまあやか

Image: usfl

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、usflより製品貸し出しを受けております。