【特集】現役引退から20年

先駆者・中田英寿の記憶（５）

北中米ワールドカップの開幕が迫るなか、日本サッカーの歩みを振り返るうえで、ひとりの存在を抜きに語ることはできない。世界を舞台に闘い、日本代表の価値観を塗り替えた先駆者──中田英寿。2006年ドイツワールドカップ直後の現役引退からもうすぐ20年。本特集では、さまざまな視点と書き手によって、ヒデの軌跡を立体的に振り返る。

第５回（最終回）では、指揮官との不適合もあり、少しずつ"インパクトの薄い選手"になっていったイタリア時代後期を『ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙記者が振り返る。



パルマでは不慣れな右ウイングで起用される時期があり、表情も曇りがちに Photo by Grazia Neri/Getty Images





ここからは、"そうでない話"のほうをしようと思う。舞台はパルマ、ボローニャ、フィレンツェ──人生を謳歌する人々の多い美しい３つの街で、対照的に、中田英寿のイタリアでの日々は少しずつ暗くなっていった。



2001年６月にローマでスクデットを獲得した中田はしかし、自身の居場所はそこにないと感じていた。10代の頃にユベントスに入団しなかった時と同じく、「プレーしなければ意味がない」と考えていたのだろう。優勝後にクラブがこちらもアタッカーのアントニオ・カッサーノを迎えていたため、状況を冷静に分析していたはずだ。

ACミランから中田の照会の連絡が何度も届き、ローマのフランコ・センシ会長は７月に、「ミランはマヌエル・ルイ・コスタを獲れなかったら、中田を加えたいようだ」と報道陣に話した。するとミランはルイ・コスタの獲得に成功し、中田は結局、パルマに推定移籍金550億リラ（約34億円）で移ることになった。

「昨季はあまりプレーできなかったけど、ここではより多くの出場機会があると思う。それにパルマでは静かな生活を送れるでしょう。ローマは時に、カオスだったから」と中田は移籍に際して話した。彼はサラリーの減額を受け入れてまで、出番と落ち着いた生活を求めたのだ。

パルマを統率したレンツォ・ウリビエリ監督は「中田はよく走る。私好みの選手だ」と言って、自身の堅実な戦術に見合うと喜んだ。中田は開幕前の合宿でチーム１の肺活量を記録し、監督の言葉を証明したが、いざシーズンが始まると、ピッチ上ではあまり目立たなかった。

キャリアで唯一のチャンピオンズリーグ──予選ではあったが──のリール戦では、トップ下で２試合にフル出場しながら、これといったインパクトは残せず、チームは２試合合計1-2で敗退してしまう。

【ボローニャで恩師マッツォーネと再会】

リーグ戦でも序盤から黒星が先行していくと、シーズン中に監督を３度も変えることに。最終的にセリエAは10位で終えたが、コッパ・イタリアで決勝まで駒を進めた。中田は得意とするユベントスを相手に、敵地での初戦で後半追加タイムにゴール。ホームでの次戦でもコーナーキックから試合唯一の得点をアシストし、２試合合計2-2ながら、アウェーゴール差で優勝を遂げた。

「ユベントス戦では、幸運が味方してくれますね」と試合後に、中田は報道陣に冗談を言った。このコッパ・イタリアはパルマのクラブ史上最後のタイトルとなっている。

自国で開催された2002年W杯でベスト16に入った後、パルマに戻ってくると、そこにはまた新しい指揮官がいた。チェーザレ・プランデッリ監督は自らのシステムに選手を当てはめていくタイプの指導者で、この時は中田を右のウイングで起用したが、うまくいかなかった。中田は「右ウイングは自分のポジションではない。心理的にも窮屈になってしまうんだ」と話して、2004年1月には新天地を探した。

チェルシー、ミラン、パリ・サンジェルマン、そしてペルージャも中田を迎えたがっていたが、ペルージャで師事したカルロ・マッツォーネ監督に誘われて、ボローニャに期限付きで移籍。前のシーズンまでブレシアを率い、ロベルト・バッジョやペップ・グアルディオラ、アンドレア・ピルロら、新旧のテクニシャンたちと心を通わせ、彼らの力を最大限に引き出していた名伯楽は、中田とも似たような関係を築いていた。中田は打ち明ける。

「マッツォーネさんと電話で話して、即座に気持ちがほぐれていくのを感じました。彼のことはすっかり信頼しているので。パルマのファンには、自分の価値を証明しきれなくて、申し訳ないと思っています。監督に自分のポジションではないところで起用されたとしても、プレーの責任は自分にあるので」

私が勤務する新聞は当時、「この冬一番の新戦力だ」とボローニャに加わった中田を評し、新天地で最初のトレーニングには6000人ものファンが集まり、中田の公式サイトのアクセス数は倍増。しかし2003-04シーズンの後半戦は17試合に出場し、直接FKからのゴールを含む２得点に終わり、期待されたほどのインパクトは与えられなかった。ボローニャは正式契約を結ばず、パルマはフィオレンティーナからのオファーを受け入れて、中田は花が咲き誇る街フィレンツェへ向かった。

【「人々がもっと旅をすれば、差別や偏見は減るはず」】

芸術を愛する中田とフィレンツェの相性は最良にも思われたが、ここでの１シーズンはイタリアで最も低調なものとなってしまう。第９節のレッチェ戦では３アシストを記録したが、それ以外にこれといった活躍がなく、後半戦は出番を減らし、無得点のままシーズンを終えた。16位でなんとか残留したチームのサポーターは中田をスケープゴートのひとりとし、スタンドでは"ナカタストロフェ"という造語──ナカタとカタストロフェ（大失敗の意）の組み合わせ──のバナーが掲げられる時もあった。

2005年の夏に、中田のイタリアでの生活は終わりを告げた。イングランドのボルトン・ワンダラーズへ期限付きで移り、そのシーズンの後に行なわれた2006年W杯を最後に彼は現役を退いた。

2005年10月にはイタリア政府から、イタリア連帯の星勲章──イタリアを離れた人か外国人に与えられる最高勲章のひとつ──が授けられた。国外でイタリアの印象を上げた功績が認められたものだ。

中田はその後も旅を続け、アフリカの難民キャンプを含む世界各地を訪れ、こんな言葉を残している。

「人々がもっと広く旅をすれば、くだらない差別や偏見が少なくなると思う」

地球人ヒデトシ・ナカタはイタリアに大きな足跡を残した。このストーリーは徐々にトーンを落としていったが、中田はいつイタリアに戻ってきても、多くの笑顔に大歓迎される。ユベントスのファンだけは、ちょっと違うかもしれないけれども。

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