歌手の氷川きよしさん（48）が2026年5月10日に自身のインスタグラムを更新し、幼少期に母親と撮影した2ショットを披露し、「産んでくれて本当に本当にありがとう」と感謝をつづった。

氷川さん「どんどん母の顔になってくる自分」

氷川さんは「母の日」の10日、幼少期の自分が母親の前にいる2ショットをインスタグラムで披露した。また2枚目では、大量のバラの花束を写した写真を公開。

氷川さんは「どんどん母の顔になってくる自分。笑うと父の笑顔になる自分」と振り返った上で、「お母さん48年前に産んでくれて本当に本当にありがとう」と感謝を示した。

続けて、「ご飯作ってくれてありがとう。育ててくれてありがとう。愛情をくれてありがとう」と記し、そして最後に「存在してくれてありがとう」と締めくくった。

この投稿に対し、「お母様にそっくりですね」「本当に良く似てらっしゃる！」「お母様に似ていらっしゃいますね」「お母様、お顔がそっくり」「お母さんに、似てますね」などの声が寄せられたほか、「親孝行で素晴らしいです〜」「愛情深い」「なんか涙出てきた...」などの声も上がった。