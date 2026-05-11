syudouが新曲のリリースを発表した。

前作「暴露」から約4ヶ月振りとなる今作は、アレンジ、サウンドプロデュースに川谷絵音氏を迎え、syudouの代表曲でもある「コールボーイ」「へべれけジャンキー」に次ぐ新たなお酒にまつわる楽曲。失敗を繰り返す男、人間の情けなさや無情さが表現されている。

ジャケットイラストは小学館にて『星屑の王子様』を連載中の人気漫画家・茅原クレセによってお酒に呑まれた情けない男が描かれている。

また本日22時からオンエアのJ-WAVE「GURU GURU!」内にて新曲「あーあ」が初オンエアされる予定だ。

リリース情報

「あーあ」

2026年5月13日リリース

syudou 商店 / A-Sketch Lab

https://syudou.lnk.to/Aaah 初オンエア

J-WAVE（81.3FM）「GURU GURU!」

放送日時：5月11日(月)22:00〜24:00

https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/

ライブ情報

＜syudou Live 2026「プライド」＞

2026年7月20日（月・祝）東京：TOYOTA ARENA TOKYO

OPEN 17:00 / START 18:00

チケット料金：8,800円 (全席指定)

公式アプリ「syudou商店」抽選先行（無料会員含む）

https://l-tike.com/st1/syudoutoyotafcfr

受付期間：2月9日(月)18:00〜2月23日(月祝)23:59