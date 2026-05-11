SEKAI NO OWARIが、メジャーデビュー15周年イヤーを飾る2026年新曲第一弾「Stella」のシングルを7月8日（水）にリリースすることが決定した。

本作は、メンバー自身の手によって設立された新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S」と、ユニバーサルミュージック内に今年新たに立ち上がったレーベル・Capitol Recordsからリリースされる、新体制における記念すべき第一作。SEKAI NO OWARIの象徴的なサウンドを詰め込んだ、アニバーサリーイヤーに相応しい決定的な一作となっている。

「Stella」は、Nakajinが作曲、Fukaseが作詞を手がけた楽曲。優美なピアノの旋律で幕を開け、重厚なベースとエッジの効いたギターが力強いグルーヴを生み出す中、ストリングスが繊細かつエレガントに重なりサウンドに豊かな奥行きをもたらす、疾走感あふれるエモーショナルなキラーチューンとなっているとのこと。

▲初回限定Phoenix盤ジャケット



通常盤・初回限定Phoenix盤（Blu-ray / DVD 2形態）・初回限定アニメジャケット盤の全4形態を展開。初回限定Phoenix盤はファンクラブ会員限定でリリースされ、SEKAI NO OWARI official storeのみで予約が可能となっている。東京・NHKホールで行われた＜SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025 「PHOENIX」 in TOKYO＞のライブ映像をBlu-ray／DVDで収録する。「復活」をテーマにし、アーティスト・Shohei Takasaki氏によるライブペインティングパフォーマンスと共に、7都市9公演を巡ったアジアツアー。NHKホールでの本公演は、ツアー中にサプライズ発表された東京凱旋公演となり、その日限りの特別な体験が映像作品として蘇る。パッケージプロデュースもShohei Takasaki氏が手がけ、本作のために新規に描き下ろしたアートワークが特別感を演出している。

通常盤のジャケット写真は、7月よりスタートする＜DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞のティザー映像のイラストレーションも手がけたイラストレーター・忘却図鑑 氏による描き下ろし作品。神の使いとも象徴されるカラスが聖なるものに群がり昇華していく神秘的なデザインは、儚くも新たな変化をも感じさせる仕上がりとなっており、「Stella」という楽曲の世界観に相応しいアートワークとなっている。

▲通常盤ジャケット

なお、カップリングには本日配信リリースがスタートした「眠り姫（Happy Ending Version）」も収録される。まだ詳細が伏せられている“初回限定アニメジャケット盤”については後日詳細が発表される。

New Single 「Stella」

2026年7月8日リリース

予約：https://sekainoowari.lnk.to/stellaPR

初回限定Phoenix盤予約：https://umusic.jp/hDhtD7q4 [CD収録曲]※全形態収録内容同一

「Stella」

「眠り姫（Happy Ending Version)」

他、収録予定 【初回限定Phoenix盤（CD＋Blu-ray）】 ※FC会員限定作品

価格：7,700円（税込）/ 7,000円（税抜）

品番：PROV-5053

・デジパック仕様

・ステッカー封入(4種) 【初回限定Phoenix盤（CD＋DVD）】 ※FC会員限定作品

価格：7,200円（税込）/ 6,545円（税抜）

品番：PROV-5054

・デジパック仕様

・ステッカー封入(4種) [Blu-ray / DVD 収録内容]※Blu-rayとDVD 同一収録内容

SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025 「PHOENIX」 in TOKYO

Utopia

Dropout

RPG

アースチャイルド

Like a scent

タイムマシン

PLAY

バードマン

色彩

最高到達点

RAIN

プレゼント

すべてが壊れた夜に

スターゲイザー

tears

MAGIC

デッドエンド

〜Encore〜

銀河街の悪夢

Fight Music 【初回限定アニメジャケット盤（CD）】

価格：1,320円（税込）/ 1,200円（税抜）

品番：TYCT-39354 【通常盤（CD）】

価格：1,320円（税込）/ 1,200円（税抜）

品番：TYCT-30170 【店舗別購入対象店舗】

・SEKAI NO OWARI Official Store

・TOWER RECORDS

・HMV

・TSUTAYA RECORDS

・Amazon.co.jp

・楽天ブックス

・セブンネットショッピング

・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典

New digital Single「眠り姫（Happy Ending Version）」

2026.5.11 Release

https://sekainoowari.lnk.to/nemurihimePR